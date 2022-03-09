РФ несет огромные потери в Украине и призывает в армию студентов, — Генштаб ВСУ

Оккупанты проводят в Крыму, ОРДЛО и Краснодарском крае скрытую мобилизацию под видом учебных сборов. Враг планирует переправить в Украину на войну около 800 военнослужащих из Приднестровья.

Российские оккупанты несут многочисленные потери личного состава в Украине и вынуждены проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов во временно оккупированном Крыму, ОРДЛО и Краснодарском крае. Об этом сказано в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

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Враг активизировал набор добровольцев для войны в Украине. Украинские военные сообщают о случаях отчисления юношей призывного возраста из российских ВУЗов для пополнения резерва армии.

Оккупанты могут привлечь к войне с Украиной до 800 военнослужащих из Приднестровья, но их морально-психологическое состояние на низком уровне, говорится в сводке.

Где идут боевые действия в Украине

Военная операция по отражению сил врага ведется на Северном и Северо-Западном направлениях, в Полесском и Волынском операционных районах, вдоль участка границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница и Тростянец. Украинские военные ведут оборону Чернигова.

ВСУ отражает наступление противника на Киев, наносит огневое поражение его наступательным группировкам. Воздушные силы ВСУ отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения армии РФ.

В населенных пунктах Черниговской области, временно занятых российскими войсками, враг нарушает нормы международного гуманитарного права и размещает вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов.

Ситуация на юге Украины

Оперативные группировки сил обороны прикрывают на Южном направлении госграницу и морское побережье, охраняют аэродромы и объектов критической инфраструктуры, рассказали в Генштабе.

[ + – ] Генштаб ВСУ заявляет об огромных потерях среди личного состава оккупантов

В Бердянске враг распространяет пропагандистские материалы, дискредитирующие военно-политическое руководство Украины, а в Херсонской области военнослужащие РФ переодеваются в гражданскую одежду и выдвигаются в направлении Николаева.

По информации Генштаба ВСУ, среди личного состава оккупантов распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.

В частности, 14-я отдельная бригада спецназначения из Хабаровска потеряла около 400 военных, а батальонно-техническую группу 25-й отдельной мотострелковой бригады города Луга (Ленинградская область) 6-й общевойсковой армии отвели в РФ из-за утраты боеспособности.

Напомним, что по информации Пентагона США, Россия уже переправила в Украину около 100% боевых сил, сосредоточенных на границе.

Военные РФ в большинстве случаев демотивированы, и более 2 тысяч из них попали в плен, говорил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Отметим, что по состоянию на 8 марта враг значительно снизил темпы продвижения.