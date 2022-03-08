Бои за Украину: ситуация на фронте 8 марта (карта)

Российские войска продолжают активные боевые действия на Киевщине, Харьковщине, около Мариуполя, но личный состав вражеской армии деморализован.

Российские войска значительно снизили темпы продвижения в Украине, личный состав вражеской армии деморализован. Об этом говорится в оперативной информации, которую Генеральный штаб ВСУ распространил сегодня, 8 марта, по состоянию на 18.00.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как сообщает Генштаб, на Восточном направлении войска Объединенных сил проводят оборонительную операцию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного района. Украинские защитники обеспечивают круговую оборону Мариуполя.

Также осуществляется оборона в Полесском, Волынском и Северском операционных районах.

Защитники Киева продолжают отражать наступление российских оккупантов на столицу, обеспечивая устойчивое удержание оборонных рубежей вокруг города.

Часть сил ВСУ продолжают оборону Чернигова.

На юге украинские военные осуществляют прикрытие морского побережья, ведут оборону близлежащих населенных пунктов.

По другим направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

[ + – ] Карта боевых действий

Воздушные Силы ВСУ продолжают отражать ракетно-авиационные удары и средства воздушного нападения врага, осуществляют противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры страны и группировок войск.

По информации Генштаба ВСУ, с целью пополнения потерь Россия осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебных сборов. Также военным руководством российской армии принято решение о запрете разрыва контрактов военнослужащими на прохождение службы.

С целью усиления группировки войск на киевском направлении оккупанты планируют перебросить туда около тысячи вагнеровцев, говорится в сводке.

[ + – ] Ситуация на Киевщине

Российские войска продолжают постоянно нарушать требования Международного гуманитарного права: удерживают гражданских в качестве заложников, повреждают гражданские дома, грабят местных жителей, осуществляют диверсии на объектах гражданской инфраструктуры, размещают вооружение и военную технику в густонаселенных кварталах населенных пунктов, ведут боевые действия в гражданской одежде.

Ранее Фокус сообщал, что ситуация в Мариуполе Донецкой области, который пытаются захватить российские войска, очень сложная. Российские оккупанты создают гуманитарную катастрофу в городе, обстреливая коридоры, которые предназначены для эвакуации мирных жителей. Также войска РФ ведут огонь по движению грузовиков, которые везут в портовый город помощь и продовольствие для пострадавших.