Бої за Україну: ситуація на фронті 8 березня (мапа)

Російські війська продовжують активні бойові дії на Київщині, Харківщині, біля Маріуполя, але особовий склад ворожої армії деморалізовано.

Російські війська значно знизили темпи просування в Україні, особовий склад ворожої армії деморалізовано. Про це йдеться в оперативній інформації, яку Генеральний штаб ЗСУ розповсюдив сьогодні, 8 березня, станом на 18.00.

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Як повідомляє Генштаб, на Східному напрямку війська Об'єднаних сил проводять оборонну операцію в Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного району. Українські оборонці забезпечують кругову оборону Маріуполя.

Також здійснюється оборона в Поліському, Волинському та Сіверському операційних районах.

Захисники Києва продовжують відбивати наступ російських окупантів на столицю, забезпечуючи стійке утримання оборонних рубежів навколо міста.

Частина сил ЗСУ продовжує оборону Чернігова.

На півдні українські військові здійснюють прикриття морського узбережжя, ведуть оборону сусідніх населених пунктів.

За іншими напрямками проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.

[ + – ] Карта бойових дій

Повітряні Сили ЗСУ продовжують відбивати ракетно-авіаційні удари та засоби повітряного нападу ворога, здійснюють протиповітряне прикриття об'єктів критичної інфраструктури країни та угруповань військ.

За інформацією Генштабу ЗСУ, з метою поповнення втрат Росія здійснює приховану мобілізацію у вигляді навчальних зборів. Також військовим керівництвом російської армії ухвалено рішення про заборону розриву контрактів військовослужбовцями на проходження служби.

З метою посилення угруповання військ на київському напрямку окупанти планують перекинути туди близько тисячі вагнерівців, йдеться у зведенні.

[ + – ] Ситуація на Київщині

Російські війська продовжують постійно порушувати вимоги Міжнародного гуманітарного права: утримують цивільних як заручників, ушкоджують цивільні будинки, грабують місцевих жителів, здійснюють диверсії на об'єктах цивільної інфраструктури, розміщують озброєння та військову техніку в густонаселених кварталах населених пунктів, ведуть бойові дії в цивільному одязі.

Раніше Фокус повідомляв, що ситуація у Маріуполі Донецької області, який намагаються захопити російські війська, є дуже складною. Російські окупанти створюють гуманітарну катастрофу в місті, обстрілюючи коридори, призначені для евакуації мирних жителів. Також війська РФ ведуть вогонь по руху вантажівок, які везуть до портового міста допомогу та продовольство для постраждалих.