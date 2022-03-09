РФ зазнає величезних втрат в Україні та закликає в армію студентів, — Генштаб ЗСУ

Окупанти проводять у Криму, ОРДЛО та Краснодарському краї приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів. Ворог планує переправити в Україну на війну приблизно 800 військовослужбовців із Придністров'я.

Російські окупанти зазнають численних втрат особового складу в Україні та змушені проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів у тимчасово окупованому Криму, ОРДЛО та Краснодарському краї. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) у Facebook.

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Ворог активізував набір добровольців для війни в Україні. Українські військові повідомляють про випадки відрахування юнаків призовного віку з російських ЗВО для поповнення резерву армії.

Окупанти можуть залучити до війни з Україною до 800 військовослужбовців із Придністров'я, але їхній морально-психологічний стан на низькому рівні, йдеться у зведенні.

Де йдуть бойові дії в Україні

Військова операція з відбиття сил ворога ведеться на Північному та Північно-Західному напрямках, у Поліському та Волинському операційних районах, уздовж ділянки кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця і Тростянець. Українські військові ведуть оборону Чернігова.

ЗСУ відбиває наступ противника на Київ, завдає вогневої поразки його наступальним угрупованням. Повітряні сили ЗСУ відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу армії РФ.

У населених пунктах Чернігівської області, тимчасово зайнятих російськими військами, ворог порушує норми міжнародного гуманітарного права та розміщує озброєння та військову техніку серед житлових будинків та у приміщеннях сільськогосподарських об'єктів.

Ситуація на півдні України

Оперативні угруповання сил оборони прикривають на Південному напрямку держкордон і морське узбережжя, охороняють аеродроми й об'єкти критичної інфраструктури, розповіли в Генштабі.

[ + – ] Генштаб ЗСУ заявляє про величезні втрати серед особового складу окупантів

У Бердянську ворог поширює пропагандистські матеріали, які дискредитують військово-політичне керівництво України, а в Херсонській області військовослужбовці РФ перевдягаються у цивільний одяг і висуваються у напрямку Миколаєва.

За інформацією Генштабу ЗСУ, серед особового складу окупантів поширюються панічні настрої через величезні втрати в живій силі та техніці.

Зокрема, 14-а окрема бригада спецпризначення з Хабаровська втратила майже 400 військових, а батальйонно-технічну групу 25-ї окремої мотострілецької бригади міста Луга (Ленінградська область) 6-ї загальновійськової армії відвели в РФ через втрату боєздатності.

Нагадаємо, що за інформацією Пентагону США, Росія вже переправила в Україну майже 100% бойових сил, зосереджених на кордоні.

Військові РФ у більшості випадків демотивовані, і понад 2 тисячі з них потрапили в полон, говорив радник голови МВС України Антон Геращенко.

Зазначимо, що станом на 8 березня ворог значно знизив темпи просування.