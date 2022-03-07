Українські військові взяли в полон понад 2 тисячі загарбників з РФ — Геращенко

За словами Антона Геращенка, за час війни поранено близько 30 тисяч російських окупантів. Ворог масово здається у полон, особливо у Чернігівській, Сумській та Миколаївській областях.

Сили російського супротивника демотивовані, і вже понад 2 тисячі військових з РФ перебувають у полоні. Про це радник голови МВС Антон Геращенко розповів у інтерв'ю НВ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами Геращенка, в полон потрапляють солдати з РФ, які були обдурені своїми командирами і навіть не знали, що йдуть в Україну з війною. Вони були демотивовані та обдурені. Російських загарбників підняли вночі 24 лютого тривожно і нібито відвезли на навчання. Найчастіше їх перевозили на БТРах та машинах, а військові навіть не знали, що вже перебувають в Україні та вторглися на територію чужої країни.

"Вранці по них відразу почали стріляти і вбивати. Багато хто злякався і розбігся в лісах. Потім їх затримували і російські загарбники ставали полоненими. Точний облік полонених поки що налагоджується, але можу сказати, що їх точно далеко за тисячу. Їхня кількість наближається до 2 тисяч", — заявив Антон Геращенко.

Після затримання полонених направляють до слідчих ізоляторів і розміщують там. За словами радника голови МВС, він особисто закликав надати можливість усім полоненим зв'язатися зі своїми сім'ями:

"Станом на сьогодні, (7 березня — ред.) в Україні загинуло вже понад 11 тисяч російських солдатів. Це більше, ніж у двох чеченських війнах, які вела Росія 13 років. Як правило, в полон потрапляють призовники 18-20 років, які не були готові воювати. Їм страшно і вони хочуть додому. Мотивації немає абсолютно — їх обдурили, а нацистів та переможних маршів тут немає", — додав Геращенко.

Спікер додав, що за час війни, яку розв'язала Росія на території незалежної України, поранено близько 30 тисяч окупантів.

"Ми перемололи тут третину російської армії. Вони втратили можливість робити серйозні наступальні операції під Києвом та Харковом, єдина їхня надія взяти Маріуполь, але цього не станеться. Найчастіше в полон здаються у Чернігівській, Сумській та Миколаївській областях", — підсумував Антон Геращенко. .

Про те, що ворог виснажений і деморалізований, 7 березня заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Українські міста стійко обороняються, а сили РФ не можуть утримати територію. За даними на 7 березня спостерігається стійка оборона Чернігова, Харкова, Миколаєва, Сум та Маріуполя.

За інформацією Управління верховного комісара ООН з прав людини, з початку війни в Україні окупанти вбили близько 400 мирних людей. УВКПЛ вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, яку контролює уряд, і особливо останніми днями.