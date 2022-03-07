Украинские военные взяли в плен более 2 тысяч захватчиков из РФ - Геращенко

По словам Антона Геращенко, за время войны было ранено около 30 тысяч российских оккупантов. Враг массово сдается в плен, особенно в Черниговской, Сумской и Николаевской областях.

Силы российского противника демотивированы, и уже более 2 тысяч военных из РФ находятся в плену. Об этом советник главы МВД Антон Геращенко рассказал в интервью НВ.

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По словам Геращенко, в плен попадают солдаты из РФ, которые были обмануты своими же командирами и даже не знали, что идут в Украину с войной. Они были демотивированы и обмануты. Российских захватчиков подняли ночью 24 февраля по тревоге и якобы отвезли на учения. Зачастую их перевозили на БТРах и машинах, а военные даже не знали, что уже находятся в Украине и вторглись на территорию чужой страны.

"Утром по ним сразу начали стрелять и убивать. Многие испугались и разбежались в лесах. Потом их задерживали и российские захватчики становились пленными. Точный учет пленных пока налаживается, но могу сказать, что их точно далеко за тысячу. Их количество приближается к 2 тысячам", — заявил Антон Геращенко.

После задержания — пленных направляют в следственные изоляторы и размещают там. По словам советника главы МВД, он лично призывал дать возможность всем пленным связаться со своими семьями:

"По состоянию на сегодня, (7 марта — ред.) в Украине погибло уже более 11 тысяч российских солдат. Это больше, чем в двух чеченских войнах, которые вела Россия 13 лет. Как правило, в плен попадают призывники 18-20 лет, которые не были готовы воевать. Им страшно и они хотят домой. Мотивации нет абсолютно — их обманули, а нацистов и победных маршей тут нет," — добавил Геращенко.

Спикер добавил, что за время войны, которую развязала Россия на территории независимой Украины, ранено около 30 тысяч оккупантов:

"Мы перемололи тут треть российской армии. Они потеряли возможность делать серьезные наступательные операции под Киевом и Харьковом, единственная их надежда — взять Мариуполь, но этого не произойдет. Чаще всего в плен сдаются в Черниговской, Сумской и Николаевской областях", — подытожил Антон Геращенко.

О том, что враг истощен и деморализован — 7 марта заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Украинские города стойко обороняются, а силы РФ не могут удержать территории. По данным на 7 марта наблюдается стойкая оборона Чернигова, Харькова, Николаева, Сум и Мариуполя.

По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с начала войны в Украине оккупанты убили около 400 мирных людей. УВКПЧ считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни.