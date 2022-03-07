Оккупанты с начала войны забрали жизни более 400 мирных жителей, - ООН

Почти половина жертв среди мирного населения приходится на Донбасс — более полтысячи человек вместе с убитыми и ранеными.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с начала военной агрессии РФ 24 февраля по 6 марта зафиксировано 1207 жертв среди гражданского населения. А именно идет речь о 406 убитых мирных жителях, 801 человек был ранен. передает пресс-служба организации.

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- среди 406 убитых (77 мужчин, 45 женщин, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 15 детей и 257 взрослых, пол которых пока неизвестен)

- среди 801 раненых (72 мужчины, 51 женщина, 11 девочек и 2 мальчика, а также 29 детей и 636 взрослых, пол которых пока неизвестен).

Данные пострадавших по регионах:

Донбасс:

в Донецкой и Луганской областях: 528 пострадавших (93 убитых и 435 раненых);

на подконтрольной правительству территории: 394 жертвы (70 убитых и 324 раненых);

на территории, контролируемой самопровозглашенными "республиками": 134 жертвы (23 убитых и 111 раненых);

В других областях Украины (г. Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Житомирская области): 679 жертв (313 убитых и 366 раненых).

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", — говорится в сообщении.

УВКПЧ считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни. Получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, города Волноваха, где есть сообщения о сотнях жертв среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику.

Накануне сообщалось, что с начала вторжения РФ в Украину погибли 38 детей, 71 ребенок пострадал.