С начала вторжения РФ в Украине погибли 38 детей, 71 ребенок пострадал

Погибших может быть еще больше, потому что выяснить точные сведения о погибших и раненых в Мариуполе и Ирпене сейчас не представляется возможным.

По состоянию на 12 часов дня 6 марта, с начала масштабного вторжения российских войск в Украине погибли 38 детей, еще 71 ребенок получил повреждения различной степени тяжести. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Уточняется, что эти подсчеты не окончательные. Погибших может быть еще больше, потому что выяснить точные сведения о погибших и раненых в Мариуполе и Ирпене пока не представляется возможным.

[ + – ] Авиабомбы, которые прилетают в дома украинцев. [ + – ] Авиабомбы, которые прилетают в дома украинцев. [ + – ] Авиабомбы, которые прилетают в дома украинцев.

За минувшие сутки в результате обстрелов российских оккупантов в Мариуполе погиб полуторагодовалый мальчик.

Харьков

В Харькове мальчик, родившийся 40 дней назад, умер от воспаления легких, которым заболел во время длительного нахождения в бомбоубежище.

Буча, Ирпень

В Буче двое тяжелораненых детей умерли из-за того, что не было возможности своевременно оказать медицинскую помощь.

На выезде из Ирпеня российские войска обстреляли мирных жителей, когда те пытались эвакуироваться из города. Погибли как минимум три человека, включая двух детей. Еще один пострадавший получил ранения и находится в тяжелом состоянии.

[ + – ] Видео обстрела мирных жителей в Ирпене. Возможно, это тот инцидент, о котором рассказала омбудсмен.

В укрытиях в направлении Гостомель-Буча-Ирпень находится до 70-ти малышей, есть раненые. Оккупационные войска не допускают к детям врачей и волонтеров.

Белая Церковь

В ходе ракетных ударов по Белой Церкви были повреждены 15 частных домов, где находились люди пожилого возраста с детьми. Количество жертв уточняется.

Денисова призвала правозащитные организации принять все возможные меры, которые бы позволили усилить давление на руководство РФ и прекратить агрессию в Украине.

Напомним, что в середине дня 6 марта войска РФ нанесли удар ракетами "Калибр" по аэродрому в Виннице. Оккупанты выстрелили по меньшей мере 8 раз. Основной удар пришелся на аэродром Гавришовка — теперь он полностью разрушен. В этой связи президент Украины выступил с экстренным заявлением и в очередной раз призвал страны Запада закрыть воздушное пространство над Украиной.

Ранее Фокус сообщал, что в ходе авианалета в Житомирской области разрушены как минимум 25 домов, есть жертвы и раненые. В Овруче и Коростене повреждены десятки домов — некоторые из них до основания. Один человек погиб, многие получили ранения.