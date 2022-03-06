З початку вторгнення РФ в Україні загинули 38 дітей, 71 дитина постраждала

Загиблих може бути ще більше, тому що з'ясувати точні відомості про загиблих і поранених у Маріуполі й Ірпені зараз неможливо.

Станом на 12 годину дня 6 березня, з початку масштабного вторгнення російських військ в Україні загинули 38 дітей, ще 71 дитина отримала пошкодження різного ступеня тяжкості. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Уточнюється, що ці підрахунки не є остаточними. Загиблих може бути ще більше, тому що з'ясувати точні відомості про загиблих і поранених у Маріуполі й Ірпені поки неможливо.

[ + – ] Авіабомби, які прилітають в будинки українців. [ + – ] Авіабомби, які прилітають в будинки українців. [ + – ] Авіабомби, які прилітають в будинки українців.

Минулої доби внаслідок обстрілів російських окупантів у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик.

Харків

У Харкові хлопчик, який народився 40 днів тому, помер від запалення легенів, на яке захворів під час тривалого перебування в бомбосховищі.

Буча, Ірпінь

У Бучі двоє тяжко поранених дітей загинули через те, що не було можливості своєчасно надати медичну допомогу.

На виїзді з Ірпеня російські війська обстріляли мирних жителів, коли ті намагалися евакуюватись з міста. Загинули щонайменше троє людей, враховуючи двох дітей. Ще один потерпілий отримав поранення і перебуває у тяжкому стані.

[ + – ] Відео обстріл мирних жителів в Ірпені. Можливо, це інцидент, про який розповіла омбудсмен.

В укриттях у напрямку Гостомель-Буча-Ірпінь знаходиться до 70 малюків, є поранені. Окупаційні війська не допускають до дітей лікарів і волонтерів.

Біла Церква

У процесі ракетних ударів по Білій Церкві було пошкоджено 15 приватних будинків, де були люди похилого віку з дітьми. Кількість жертв уточнюється.

Денісова закликала правозахисні організації вжити всіх можливих заходів, які б дозволили посилити тиск на керівництво РФ та припинити агресію в Україні.

Нагадаємо, що в середині дня 6 березня війська РФ завдали удару ракетами "Калібр" по аеродрому у Вінниці. Окупанти вистрілили щонайменше 8 разів. Основний удар припав на аеродром Гавришівка — тепер він повністю зруйнований. У зв'язку з цим президент України виступив з екстреною заявою і вкотре закликав країни Заходу закрити повітряний простір над Україною.

Раніше Фокус повідомляв, що в процесі авіанальоту в Житомирській області зруйновано як мінімум 25 будинків, є жертви та поранені. В Овручі та Коростені пошкоджено десятки будинків — деякі з них дощенту. Одна людина загинула, багато людей отримали поранення.