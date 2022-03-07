Окупанти з початку війни забрали життя понад 400 мирних жителів, — ООН

Майже половина жертв серед мирного населення припадає на Донбас — понад пів тисячі людей разом із убитими та пораненими.

Управління верховного комісара ООН з прав людини повідомило, що з початку військової агресії РФ 24 лютого до 6 березня зафіксовано 1207 жертв серед цивільного населення. А саме йдеться про 406 убитих мирних жителів, 801 людину було поранено. передає пресслужба організації.

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- серед 406 убитих (77 чоловіків, 45 жінок, 8 хлопчиків та 4 дівчинки, а також 15 дітей та 257 дорослих, стать яких поки що не відома)

- серед 801 поранених (72 чоловіки, 51 жінка, 11 дівчаток і 2 хлопчики, а також 29 дітей та 636 дорослих, стать яких поки що не відома).

Дані постраждалих у регіонах:

Донбас:

у Донецькій та Луганській областях: 528 постраждалих (93 убитих та 435 поранених);

на підконтрольній уряду території: 394 жертви (70 убитих та 324 поранених);

на території, контрольованій самопроголошеними "республіками": 134 жертви (23 убитих та 111 поранених);

В інших областях України (м. Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Житомирська області): 679 жертв (313 убитих та 366 поранених).

"Більшість зафіксованих жертв серед мирного населення сталася внаслідок застосування зброї вибухової дії з великою площею ураження, зокрема обстрілів із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетних та авіаційних ударів", — йдеться у повідомленні.

УВКПЛ вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, яку контролює уряд, і особливо останніми днями. Отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження. Це стосується, наприклад, міста Волноваха, де є повідомлення про сотні жертв серед мирного населення. Ці цифри підтверджуються та не включені до наведеної вище статистики.

Напередодні повідомлялося, що з початку вторгнення РФ в Україну загинули 38 дітей, 71 дитина постраждала.