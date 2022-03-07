"Враг истощен и деморализован, его планы разрушены" - главнокомандующий ВСУ Залужный

По словам генерала Залужного, враг истощен и деморализован, а планы российских захватчиков разрушены. Чернигов, Харьков, Николаев, Сумы и Мариуполь не дают противнику себя захватить.

Украинские города стойко обороняются, а силы РФ не могут удержать территории. При этом, оккупанты наращивают силы в южном направлении. Об этом в своем обращении 7 марта в Facebook рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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По словам генерала Залужного, российский захватчик деморализован и истощен. Кроме того, планы на "блицкриг", смену власти и внешнеполитического курса Украины разрушены. Но при этом, используя сложную оперативно-стратегическую обстановку, российские оккупационные войска продолжают наращивать усилия в южном направлении и не оставляют попыток окружения Киева.

Так, по данным на 7 марта наблюдается стойкая оборона Чернигова, Харькова, Николаева, Сум и Мариуполя. Национальное сопротивление не позволяет противнику развить успех. Залужный отметил: как бы вооруженные силы противника не продвигались глубь украинской территории — удержать ее они не смогут. Главнокомандующий ВСУ призвал жителей оккупированных районов приобщаться к движению сопротивления.

Также по последним данным генерала Залужного, небо Украины охраняется воздушными силами и средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск. Защитники наносят значительные потери воздушным силам РФ.

"Основой нашего сопротивления является прежде всего мужество и мастерство украинского солдата, который, несмотря на значительное численное преимущество врага, самоотверженно сдерживает наступление. Я обращаюсь к командирам – берегите личный состав! Тщательно планируйте операции и немедленно реагируйте на изменения в обстановке!", — заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что мы будем вечно помнить и отомстим за каждого павшего защитника Украины: "Боль утрат усиливает нашу волю к победе. Мы точно знаем, за что и за кого воюем".

О том, что задача по разгрому ВСУ невыполнима, 7 марта заявил полковник ФСБ РФ и лидер пророссийских боевиков в 2014 году Игорь Стрелков (Гиркин). По его словам, если российское руководство не сделает выводов, то нынешними силами достичь целей не выйдет, продвижение "фактически затухло".

Министерство обороны Украины 7 марта обнародовало последние данные по потерям врага. Так, РФ потеряла более 11 тысяч человек личного состава, почти 300 танков и 999 боевых бронированных машин.