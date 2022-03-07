Минобороны показало свежую статистику по потерям врага с начала войны (фото)

Среди потерь в технике врага с начала войны — около тысячи бронемашин и более ста единиц авиации.

В Минобороны Украины опубликовали последние данные по потерям врага. Информация актуальна по состоянию на утро 7 марта, передает пресс-служба ведомства.

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Потери оккупанта составили:

личного состава— свыше 11 тыс. человек;

танков ‒ 290 ед;

боевых бронированных машин ‒ 999 ед;

артиллерийских систем – 117 ед;

РСЗО— 50 ед;

средства ПВО — 23 ед;

самолетов – 46 ед;

вертолетов – 68 ед;

автомобильной техники — 454 ед;

корабли/катера — 3 ед;

цистерн с ГСМ — 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

[ + – ] танк врага [ + – ] танк врага

При этом в пресс-службе Командования Морской пехоты сообщатся — за сутки удалось уничтожить от 30 вертолетов врага. Но, если сравнить с данными Минобороны — в плюсе только 20 единиц с 6.03 по 7.03.

"За прошедшие сутки, на подступах к Николаеву уничтожены 3 колонны врага, украинские защитники захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику, 7 единиц гаубиц Д-20", — говорится в сообщении морпехов.

Стоит учесть, что общие потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Россия на данный момент признает потери на уровне 2 тыс. человек. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.

В сводке МО за 6 марта видно, что за сутки ВСУ удалось прибавить к потерям врага 2 самолета, 5 танков и т.д.

Также Фокус публиковал, какая ситуация с войной в Украине в регионах по состоянию на 7 марта. Нередко украинцы сталкиваются с гуманитарным кризисом.