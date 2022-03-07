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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Міноборони показало свіжу статистику щодо втрат ворога з початку війни (фото)

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російський танк
знищений танк ворога

Серед втрат у техніці ворога з початку війни — близько тисячі бронемашин та понад сто одиниць авіації.

У Міноборони України опублікували останні дані щодо втрат ворога. Інформація є актуальною станом на ранок 7 березня, передає прес-служба відомства.

Втрати окупанта склали:

  • особового складу-понад 11 тис. осіб;
  • танків – 290 од.;
  • бойових броньованих машин – 999 од.;
  • артилерійських систем – 117 од.;
  • РСЗВ-50 од.;
  • засоби ППО – 23 од.;
  • літаків – 46 од.;
  • вертольотів – 68 од.;
  • автомобільної техніки — 454 од.;
  • кораблі/катери — 3 од.;
  • цистерн з ПММ — 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

танк ворога
танк ворога
танк ворога
танк ворога
танк ворога
танк ворога

В прес-службі Командування Морської піхоти повідомили — за добу вдалося знищити від 30 вертольотів ворога. Але, якщо порівняти з даними Міноборони, у плюсі лише 20 одиниць з 6.03 по 7.03.

"Минулої доби, на підступах до Миколаєва знищено 3 колони ворога, українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20", — йдеться у повідомленні морпіхів.

Варто врахувати, що загальні втрати включають убитих, поранених, полонених та зниклих безвісти. Росія зараз визнає втрати лише на рівні 2 тис. осіб. Виходячи з досвіду Другої Карабахської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій та втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки.

У зведенні МО за 6 березня видно, що за добу ЗСУ вдалося додати до втрат ворога 2 літаки, 5 танків тощо.

Також Фокус публікував, яка ситуація із війною в Україні в регіонах станом на 7 березня. Нерідко українці стикаються із гуманітарною кризою.