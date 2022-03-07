Міноборони показало свіжу статистику щодо втрат ворога з початку війни (фото)
Серед втрат у техніці ворога з початку війни — близько тисячі бронемашин та понад сто одиниць авіації.
У Міноборони України опублікували останні дані щодо втрат ворога. Інформація є актуальною станом на ранок 7 березня, передає прес-служба відомства.
Втрати окупанта склали:
- особового складу-понад 11 тис. осіб;
- танків – 290 од.;
- бойових броньованих машин – 999 од.;
- артилерійських систем – 117 од.;
- РСЗВ-50 од.;
- засоби ППО – 23 од.;
- літаків – 46 од.;
- вертольотів – 68 од.;
- автомобільної техніки — 454 од.;
- кораблі/катери — 3 од.;
- цистерн з ПММ — 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
В прес-службі Командування Морської піхоти повідомили — за добу вдалося знищити від 30 вертольотів ворога. Але, якщо порівняти з даними Міноборони, у плюсі лише 20 одиниць з 6.03 по 7.03.
"Минулої доби, на підступах до Миколаєва знищено 3 колони ворога, українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20", — йдеться у повідомленні морпіхів.
Варто врахувати, що загальні втрати включають убитих, поранених, полонених та зниклих безвісти. Росія зараз визнає втрати лише на рівні 2 тис. осіб. Виходячи з досвіду Другої Карабахської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій та втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки.
У зведенні МО за 6 березня видно, що за добу ЗСУ вдалося додати до втрат ворога 2 літаки, 5 танків тощо.
Також Фокус публікував, яка ситуація із війною в Україні в регіонах станом на 7 березня. Нерідко українці стикаються із гуманітарною кризою.