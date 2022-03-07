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Военный Фокус Российско-украинская война

Украинские города охватил гуманитарный кризис, ВСУ отбили Чугуев, - Генштаб (фото)

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военные, танк
война в Украине

Враг понес значительные потери в районе села Скрипали Сумской области и в районе Новой Басани — Черниговская область.

С начала суток, по состоянию на утро 7 марта, российские военные продолжили наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба в Facebook.

Враг интенсивно борется за захват Киева, Чернигова, Сум, Запорожья, Харькова и других крупных городов. Особенно много сил оккупанта мобилизируется для столицы. ВСУ удалось освободить город Чугуев в Харьковской области.

Захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Беларуси для нанесения авиаударов по Украине. Также с Беларуси через зону ЧАЭС идут поставки топлива и материальных средств для оккупантов.

Враг нарушает правила Международного гуманитарного права, совершает обстрел гражданского населения, "зеленых коридоров"; в заложники берут женщин и детей, технику и боеприпасы размещают в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.

"Город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов", — говорится в сообщении и отмечается, что город Буча также является добычей захватчика.

Фото из Ирпеня
Фото из Ирпеня

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что Гостомель, Буча, Ирпень сегодня становятся "вторым донецким аэропортом", передает пресс-центр МВД.

"Эти города противнику очень важно захватить. Мы отбиваем их. Постоянно ведутся бои в городе. С обеих сторон есть погибшие и раненые. Но мы их держим и не даем подойти к Киеву так, как хотел бы противник еще 5 дней назад", — заявил министр.

Нелегкая ситуация в Мариуполе, который охватил гуманитарный кризис.

"Русский мир" пытается задушить город-герой Мариуполь гуманитарным кризисом. Руководство государства делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры. Это непросто. Ведь русские террористы не держат слово. Нет жалости даже к деткам и женщинам, к раненым. Они обстреливают жилые кварталы. Они обстреливают мирных людей во время эвакуации. Даже шакалы себя так не ведут", — цитирует пресс-служба Минобороны главу ведомства Алексея Резникова.

"Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль р.Ингул. БТГр форсировала реку и заняла н.п. Кашперо-Николаевка", — написали в Генштабе.

В Черниговской ОГА сообщают — вечером 6 марта и в ночь на 7 марта враг атаковал жилые объекты и гражданскую инфраструктуру в г. Чернигов.

"За последние сутки (с 6 по 7 марта) в области ликвидировано 12 пожаров. Из них 10 возникли из-за обстрелов. Спасены 13 человек, 3 человека погибли, 2 травмированы", — говорится в сообщении.

По информации АО "Черниговоблэнерго", из-за боевых действий без электроснабжения остаются 110 населенных пунктов области. Восстановительные работы производятся по возможности.

обстрел
обстрел Чернигова
обстрел Чернигова
обстрел Чернигова
обстрел
обстрел Чернигова

Глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, как передает пресс-служба обламинистрации — в Запорожской области "кадыровцы" обстреляли работников "Укрпочты", которые развозили пенсию.

"5 мартав Запорожской области российские военные-кадыровцы на танке обстреляли авто "Укрпочты" и переехали автомобиль. На месте погибли мужчина и женщина. Все это запечатлено на фото", — цитирует пресс-служба чиновника. Забрать тела работников почты не удалось, они продолжают находится в поле.

убитые работники "Укрпочты"
убитые работники "Укрпочты"

В Сумской области особенно пострадали села в Охтырском районе — детские сады, дома, предприятия, инфраструктура, электричество — все это попало под обстрел оккупантов. В пресс-службе Сумской ОВГА публикуют кадры последствий атаки врага.

В Генштабе отмечают, что нередко ведется съемка постановочных репортажей для российских телеканалов по поводу якобы гуманности и человечности российских военных. В социальных сетях враг продолжает распространять контент, негативно освещающий деятельность Вооруженных Сил Украины.

Украинские защитники продолжают обороняться. Враг несет большие человеческие потери, сдается в плен; уничтожается наземная техника и средства воздушного нападения оккупантов.

По последним данным, был уничтожен командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ, подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ, подполковник Денис Глебов.

Ранее в Генштабе сообщали, что по состоянию на 6 марта потери противника составили более 11 тысяч человек, уничтожено около сотни единиц авиации, почти 300 танков и т.д.