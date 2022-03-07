Украинские города охватил гуманитарный кризис, ВСУ отбили Чугуев, - Генштаб (фото)

Враг понес значительные потери в районе села Скрипали Сумской области и в районе Новой Басани — Черниговская область.

С начала суток, по состоянию на утро 7 марта, российские военные продолжили наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба в Facebook.

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Враг интенсивно борется за захват Киева, Чернигова, Сум, Запорожья, Харькова и других крупных городов. Особенно много сил оккупанта мобилизируется для столицы. ВСУ удалось освободить город Чугуев в Харьковской области.

Захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Беларуси для нанесения авиаударов по Украине. Также с Беларуси через зону ЧАЭС идут поставки топлива и материальных средств для оккупантов.

Враг нарушает правила Международного гуманитарного права, совершает обстрел гражданского населения, "зеленых коридоров"; в заложники берут женщин и детей, технику и боеприпасы размещают в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.

"Город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов", — говорится в сообщении и отмечается, что город Буча также является добычей захватчика.

[ + – ] Фото из Ирпеня

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что Гостомель, Буча, Ирпень сегодня становятся "вторым донецким аэропортом", передает пресс-центр МВД.

"Эти города противнику очень важно захватить. Мы отбиваем их. Постоянно ведутся бои в городе. С обеих сторон есть погибшие и раненые. Но мы их держим и не даем подойти к Киеву так, как хотел бы противник еще 5 дней назад", — заявил министр.

Нелегкая ситуация в Мариуполе, который охватил гуманитарный кризис.

"Русский мир" пытается задушить город-герой Мариуполь гуманитарным кризисом. Руководство государства делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры. Это непросто. Ведь русские террористы не держат слово. Нет жалости даже к деткам и женщинам, к раненым. Они обстреливают жилые кварталы. Они обстреливают мирных людей во время эвакуации. Даже шакалы себя так не ведут", — цитирует пресс-служба Минобороны главу ведомства Алексея Резникова.

"Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль р.Ингул. БТГр форсировала реку и заняла н.п. Кашперо-Николаевка", — написали в Генштабе.

В Черниговской ОГА сообщают — вечером 6 марта и в ночь на 7 марта враг атаковал жилые объекты и гражданскую инфраструктуру в г. Чернигов.

"За последние сутки (с 6 по 7 марта) в области ликвидировано 12 пожаров. Из них 10 возникли из-за обстрелов. Спасены 13 человек, 3 человека погибли, 2 травмированы", — говорится в сообщении.

По информации АО "Черниговоблэнерго", из-за боевых действий без электроснабжения остаются 110 населенных пунктов области. Восстановительные работы производятся по возможности.

[ + – ] обстрел Чернигова [ + – ] обстрел Чернигова

Глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, как передает пресс-служба обламинистрации — в Запорожской области "кадыровцы" обстреляли работников "Укрпочты", которые развозили пенсию.

"5 мартав Запорожской области российские военные-кадыровцы на танке обстреляли авто "Укрпочты" и переехали автомобиль. На месте погибли мужчина и женщина. Все это запечатлено на фото", — цитирует пресс-служба чиновника. Забрать тела работников почты не удалось, они продолжают находится в поле.

[ + – ] убитые работники "Укрпочты"

В Сумской области особенно пострадали села в Охтырском районе — детские сады, дома, предприятия, инфраструктура, электричество — все это попало под обстрел оккупантов. В пресс-службе Сумской ОВГА публикуют кадры последствий атаки врага.

В Генштабе отмечают, что нередко ведется съемка постановочных репортажей для российских телеканалов по поводу якобы гуманности и человечности российских военных. В социальных сетях враг продолжает распространять контент, негативно освещающий деятельность Вооруженных Сил Украины.

Украинские защитники продолжают обороняться. Враг несет большие человеческие потери, сдается в плен; уничтожается наземная техника и средства воздушного нападения оккупантов.

По последним данным, был уничтожен командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ, подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ, подполковник Денис Глебов.

Ранее в Генштабе сообщали, что по состоянию на 6 марта потери противника составили более 11 тысяч человек, уничтожено около сотни единиц авиации, почти 300 танков и т.д.