Задача по разгрому ВСУ невыполнима: Гиркин о войне РФ против Украины

По мнению Игоря Гиркина, если российское руководство не сделает выводов, то нынешними силами достичь целей не выйдет. Продвижение "фактически затухло".

Полковник ФСБ РФ и лидер пророссийских боевиков в 2014 году Игорь Стрелков (Гиркин) в своем телеграм-канале написал о том, что с нынешним положением дел, военно-политическое руководство РФ не выполнит свои задачи в Украине.

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По словам Стрелкова, продвижений российских войск нет. Первоначальные оперативные успехи оккупационных войск не удалось развить. Началась "пробуксовка" по всем направлениям. Российский полковник ФСБ коротко описал положение дел по всем направлениям:

Киев — бои в районе Бучи и пригороде столицы. Как отмечает Гиркин, их результаты неизвестны, но есть вероятность, что они достигли "местных успехов".

Чернигов-Харьков — "ничего вразумительного". Решительных успехов российские оккупанты не достигли.

Донецк — без существенных изменений. Бои в Волновахе и вокруг, а также на северо-западе

Продвижение на Запорожья и Кривой Рог нет

Под Воскресенском войска РФ потерпели тактическое поражение в результате контратаки украинской армии. Есть потери в технике и живой силе.

Исходя из этого Игорь Стрелков делает вывод, что сейчас продвижение "фактически затухло". А время для переговоров обе стороны используют для перегруппировки своих сил. Если руководство России не сделает "очевидных выводов", то насущную задачу "полного разгрома ВСУ и освобождения Новороссии и Малороссии от "нацистов" не выполнить", считает Стрелков.

Однако он подчеркивает, что речь идет о наличных сейчас сил у России в Украине.

Напомним, на 12 день полномасштабной войны России против Украины украинские военные отвоевали Чугуев в Харьковской области. Вместе с тем ряд украинских городов охватил гуманитарный кризис. По данным украинской разведки, РФ начала скрытую мобилизацию в Краснодарском крае, а также усиливает пропаганду о "зверствах неофашистов".

Ранее Фокус сообщал, что ракеты, которыми бомбили аэропорт в Виннице, предположительно, были выпущены с морских платформ в Черном море через территорию непризнанного Приднестровья.