Разрешили убивать: военный РФ рассказал о задаче захватить Харьков за три дня (видео)

Один из пленных солдат армии страны-агрессора признался, что ехал в Украину на войну. Его командование разрешило стрелять по гражданским и жилым домам.

Российский военный, который один из первых сдался в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ), признался, что приехал в Украину на войну, а не на учения. Комментарий пленного начальника взвода опубликовала Служба безопасности Украины (СБУ).

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Солдат вражеской армии говорит, что в Украину они зашли под видом миротворцев. Им поставили задачу взять Харьков за три дня.

"Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть гражданские выходы и занять Харьков", — сообщил задержанный.

Командование РФ разрешило открывать огонь по сопротивляющимся и жителям города, а также обстреливать жилые дома, добавил он.

Начальника взвода вывезли в лес после артиллерийских выстрелов, а на следующее утро украинские военные поймали его. Из всего вражеского взвода выжил только он и еще один солдат, рассказали в СБУ.

"Вместо "легкой прогулки" по Украине врага ожидал тотальный разгром", – прокомментировала спецслужба видео допроса.

Напомним, что по информации Генштаба ВСУ войска захватчика несут огромные потери в Украине, поэтому в России набирают в армию студентов.

Специалисты издания Bellingcat ранее назвали самую слабую точку российской армии. По мнению расследователей, у врага имеется "реальная дыра" в снабжении и логистике.

Великобритания констатировала успехи украинских военных в борьбе с современной авиацией противника. По данным Генштаба ВСУ, армия РФ потеряла 81 вертолет и 49 самолетов во время боевых действий в Украине.