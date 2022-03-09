Украинское ПВО добилось значительных успехов против самолетов РФ, - Минобороны Британии

В оборонном ведомстве отмечают, что российской армии не удалось достичь в какой-либо степени контроля над воздухом.

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) достигли серьезных успехов в борьбе с современными российскими истребителями. Об этом указывается в отчете Минобороны Великобритании.

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Как сообщают в ведомстве, украинским военным удалось достичь эффективного уровня в борьбе с современными российскими самолетами.

"Украинские средства ПВО, по-видимому, добились значительных успехов в борьбе с современными боевыми самолетами России, что, вероятно, помешало им добиться какой-либо степени контроля над воздухом", — отметили в Минобороны.

При этом в отчете также указывается о провале российских оккупантов в северо-западном направлении Киева. Там не наблюдается каких-либо прорывов. Вместе с этим Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении РФ. Города продолжают страдать от бомбардировок.

Согласно данным ВСУ, армия РФ потеряла 81 вертолет и 49 самолетов за время вторжения в Украину.

Напомним, в Харьковской области российские войска сбросили на село неуправляемые авиабомбы. В результате погибли двое людей, среди них ребенок 7 лет.

Согласно данным Генштаба ВСУ, РФ несет огромные потери в Украине и призывает в армию студентов.