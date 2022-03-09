Три неуправляемые авиабомбы свалились на село в Харьковской области: среди погибших - дети (фото)

Харьковская область, а особенно Харьков, является одним из основных целей российских войск.

По состоянию на утро 9 марта обстановка в Харьковской области остается напряженной. Враг атаковал село Донец Слобожанской общины — было сброшено три неуправляемых авиабомбы, что привело к катастрофическим разрушениям, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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Одна из бомб попала в фундамент двухэтажного частного дома, который разрушился мгновенно.

"К счастью, троим людям удалось самостоятельно выбраться из-под завалов. Еще одного вытащили спасатели… Они (спасатели и добровольцы. — Ред.) нашли в завалах тела двух погибших людей, среди которых 7-летний ребенок", — говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

[ + – ] последствия удара бомбами [ + – ] последствия удара бомбами [ + – ] последствия удара бомбами

В Харькове спасатели, волонтеры и коммунальщики работали над расчисткой завалов разрушенных жилых домов и административных зданий.

"Всего за сутки спасатели отреагировали на 18 вызовов о пожарах, разрушениях и других чрезвычайных происшествиях", — добавили чрезвычайники.

Напомним, несколько дней назад враг сбросил на Харьков очень опасную фугасную бомбу.

Еще сообщалось об авианалете оккупантов в Житомире, в результате которго так же погибли дети.