Три некеровані авіабомби впали на село на Харківщині: серед загиблих — діти (фото)

Харківська область, а особливо Харків, є однією з основних цілей російських військ.

Станом на ранок 9 березня обстановка на Харківщині залишається напруженою. Ворог атакував село Донець Слобожанської громади — було скинуто три некеровані авіабомби, що призвело до катастрофічних руйнувань, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

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Одна з бомб влучила у фундамент двоповерхового приватного будинку, який зруйнувався миттєво.

"На щастя, трьом людям вдалося самостійно вибратися з-під завалів. Ще одного витягли рятувальники... Вони (рятувальники та добровольці. — Ред.) знайшли в завалах тіла двох загиблих людей, серед яких 7-річна дитина", — йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

[ + – ] наслідки удару бомбами [ + – ] наслідки удару бомбами [ + – ] наслідки удару бомбами

У Харкові рятувальники, волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.

"Усього за добу рятувальники відреагували на 18 викликів про пожежі, руйнування та інші надзвичайні події", — додали надзвичайники.

Нагадаємо, кілька днів тому ворог скинув на Харків дуже небезпечну фугасну бомбу.

Ще повідомлялося про авіаналіт окупантів у Житомирі, внаслідок якого так само загинули діти.