Три некеровані авіабомби впали на село на Харківщині: серед загиблих — діти (фото)
Харківська область, а особливо Харків, є однією з основних цілей російських військ.
Станом на ранок 9 березня обстановка на Харківщині залишається напруженою. Ворог атакував село Донець Слобожанської громади — було скинуто три некеровані авіабомби, що призвело до катастрофічних руйнувань, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Одна з бомб влучила у фундамент двоповерхового приватного будинку, який зруйнувався миттєво.
"На щастя, трьом людям вдалося самостійно вибратися з-під завалів. Ще одного витягли рятувальники... Вони (рятувальники та добровольці. — Ред.) знайшли в завалах тіла двох загиблих людей, серед яких 7-річна дитина", — йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.
У Харкові рятувальники, волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.
"Усього за добу рятувальники відреагували на 18 викликів про пожежі, руйнування та інші надзвичайні події", — додали надзвичайники.
Нагадаємо, кілька днів тому ворог скинув на Харків дуже небезпечну фугасну бомбу.
Ще повідомлялося про авіаналіт окупантів у Житомирі, внаслідок якого так само загинули діти.