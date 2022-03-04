Подарунок від "російського миру": окупанти скинули на Харків фугасну бомбу (фото)

Така зброя здатна пробивати дуже міцні стіни та загрожує людям, які ховаються в підвалах.

Російські окупаційні війська продовжують застосовувати в Україні заборонене озброєння. Зокрема, під час одного з останніх обстрілів Харкова армія РФ застосувала фугасну бомбу ФАБ-500, повідомляє ДСНС України.

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За інформацією відомства, аварійно-рятувальні роботи у зруйнованих внаслідок бомбардувань будинках проводять працівники Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. Вони розбирають завали, під якими можуть бути люди, і знаходять "подарунки" — залишки снарядів і бомб.

Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, ФАБ-500 — одна з найпотужніших авіабомб на озброєнні в Росії.

Уламково-фугасна авіаційна бомба ФАБ-500 M62 призначена для ураження військово-промислових об'єктів, залізничних вузлів, легкоуразливої та легкоброньованої техніки, живої сили та військово-польових споруд. Застосовується з висот 570-12000 метрів при швидкостях 500-1180 км/год.

[ + – ] Рятувальники з небезпечним трофеєм – 500-кілограмовою фугасною авіабомбою Фото: Пресслужба ДСНС

Бомба некерована, має один носовий запобіжник та сумісна з більшістю моделей радянських літаків. Вона використовувалася радянськими військами в Афганістані, а також у Сирії.

"Одна така може повністю скласти багатоповерхову будівлю. Бомба зроблена так, щоби пробивати міцні укриття. Ці бомби російські нацисти скидають на голову жителям Харкова", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Аналогічні боєприпаси окупанти застосували під час обстрілу Ізюма 3 березня.

Раніше окупанти обстріляли касетними боєприпасами злітно-посадкову смугу Харківського авіазаводу, а також місто Покровськ на Донеччині.