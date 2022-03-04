Подарок от "русского мира": оккупанты сбросили на Харьков фугасную бомбу (фото)

Такое оружие способно пробивать очень прочные стены и угрожает людям, которые прячутся в подвалах.

Российские оккупационные войска продолжают применять в Украине запрещенное вооружение. В частности, во время одного из последних обстрелов Харькова армия РФ применила фугасную бомбу ФАБ-500, сообщает ГСЧС Украины.

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По информации ведомства, аварийно-спасательные работы в разрушенных вследствие бомбардировок зданиях проводят сотрудники Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины. Они разбирают завалы, под которыми могут быть люди, и находят "подарки" в виде остатков снарядов и бомб.

Как от метил народный депутат Алексей Гончаренко, ФАБ-500 – одна из самых мощных авиабомб на вооружении в России.

Осколочно-фугасная авиационная бомба ФАБ-500 M62 предназначена для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, легкоуязвимой и легкобронированной техники, живой силы и военно-полевых сооружений. Применяется с высот 570-12 000 метров при скоростях 500-1180 км/ч.

[ + – ] Спасатели с опасным трофеем – 500-килограммовой фугасной авиабомбой Фото: прес-служба ДСНС

Бомба неуправляемая, имеет один носовой предохранитель и совместима с большинством моделей советских самолетов. Она использовалась советскими войсками в Афганистане, а также в Сирии.

"Одна такая может полностью сложить многоэтажное здание. Бомба сделана так, чтобы пробивать прочные укрытия. Эти бомбы русские нацисты сбрасывают на голову жителям Харькова", – написал он в своем телеграмм-канале.

Аналогичные боеприпасы оккупанты применили во время обстрела Изюма 3 марта.

Ранее оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами взлетно-посадочную полосу Харьковского авиазавода, а также город Покровск в Донецкой области.