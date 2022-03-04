Армия РФ обстреляла Покровск кассетными реактивными снарядами "Торнадо-С", — CIT

Речь может идти о военном преступлении со стороны российских войск в Украине.

Российские войска обстреляли подконтрольный украинскому правительству город Покровск Донецкой области новейшими управляемыми кассетными реактивными снарядами ракетной системы залпового огня "Торнадо-С", что может говорить о потенциальном военном преступлении со стороны РФ. Об этом свидетельствуют данные расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), обнародованные в пятницу, 4 марта.

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В четверг, 3 марта, местные издания сообщили, что в результате ночного обстрела Покровска был разрушен жилой дом. На снимках с места происшествия расследователи увидели остатки от кассетной боевой части снаряда.

Более подробно снаряд можно увидеть на фото, которые были опубликованы руководителем Донецкой областной государственной администрации Павлом Кириленко.

Проект обратил внимание на то, что на одном из фото есть маркировка 9Б706, которая свидетельствует о том, что этот объект является блоком управления реактивных снарядов российской РСЗО "Торнадо-С". Помимо этого, по словам авторов публикации, конфигурация рулей в носовой части снаряда совпадает с остатками рулей на обломках снаряда, который упал в Покровске. При этом CIT напомнила, что до начала полномасштабной войны в Украине колонны РСЗО были замечены в Ростовской области.

При этом внешне "Торнадо-С" сложно отличить от немодернизированного РСЗО "Смерч", так как эта техника имеет номера Южного военного округа РФ, судя по видео, на которые ссылаются расследователи.

"Крупнокалиберные РСЗО в российской армии сосредоточены в бригадах окружного подчинения. В ЮВО это 439-я гвардейская реактивная артиллерийская бригада, которая вооружена "Торнадо-С" и, видимо, сейчас поддерживает наступление на Донбассе", — утверждают в CIT.

Снаряды "Торнадо-С" позиционировались как конкурент украинских "Ольха-М", которые также являются модификацией "Смерча".

"Мы не знаем, какова была их цель, но напоминаем, что удары кассетными боеприпасами, которые поражают большую площадь, по определению являются неизбирательными, а значит, использование их по населенным пунктам — потенциальное военное преступление", — пришли к выводу авторы публикации.

Напомним, по данным проекта Oryx, за время военной полномасштабной агрессии РФ против Украины российские войска потеряли 580 единиц военной техники — все эти случаи были задокументированы расследователями.

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