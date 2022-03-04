Потери техники Украины и РФ за время войны: официальные данные и сведения расследователей
Проект Oryx задокументировал почти 600 случаев потерь техники России во время боевых столкновений на украинской территории.
Потерями в контексте войны считается не только уничтоженная техника, но также оставленная на поле боя, поврежденная, и захваченная участниками столкновений.
Группа независимых исследователей Oryx с начала полномасштабной войны в Украине задокументировала потери РФ в количестве 580 единиц военной техники, из которых уничтожены 234, повреждены 8, оставлены 137, захвачены 201. Отметим, что реальное количество потерь выше, однако задокументировать удалось только эти случаи:
- Танков: 80 (из них уничтожено: 25, повреждено: 1, брошено: 23, захвачено: 31);
- Боевых бронированных машин: 62 (из них уничтожено: 23, брошено: 15, захвачено: 24);
- БМП: 78 (из них уничтожено: 23, брошено: 26, захвачено: 29);
- БТР: 30 (из них уничтожено: 11, брошено: 9, захвачено: 10);
- Машин с противоминной защитой от засад (MRAP): 4 (из них уничтожено: 2, захвачено: 2)
- Мобильных машин пехоты: 25 (из них уничтожено: 13, повреждено: 1, брошено: 2, захвачено: 8)
- Станций связи: 8 (из них уничтожено: 2, заброшено: 4, захвачено: 2)
- Инженерных машин: 24 (из них уничтожено: 10, брошено: 3, захвачено: 11)
- Противотанковых управляемых ракет: 25 (из них захвачено: 25)
- Переносных зенитно-ракетных комплексов: 3 (из них захвачено: 3)
- Тяжелых минометов: 2 (из них захвачено: 2)
- Буксируемых артиллерий: 8 (из них уничтожено: 3, брошено: 3, захвачено: 2)
- Самоходных артиллерий:15 (из них уничтожено: 3, брошено: 8, захвачено: 4)
- Несколько реактивных установок: 15 (из них уничтожено: 6, брошено: 2, захвачено: 7)
- САУ: 7 (из них уничтожено: 4, брошено: 2, захвачено: 1)
- Зенитных ракетных комплексов: 17 (из них уничтожено: 8, повреждено: 1, брошено: 3, захвачено: 5)
- Глушителей и систем обмана: 1 (из них повреждено: 1)
- Самолетов: 4 (из них уничтожено: 4)
- Беспилотных летательных аппаратов: 1 (из них захвачено: 1)
- Вертолетов: 7 (из них уничтожено: 4, повреждено: 1, брошено: 2)
- Логистических поездов: 2 (из них уничтожено: 2)
- Грузовиков, автомобилей и джипов: 191 (из них уничтожено: 90, повреждено: 3, брошено: 38, захвачено: 58)
В то же время Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в пятницу, 4 марта, сообщает о потере противников 1902 единиц техники:
- танков — 251
- боевых бронированных машина — 939
- артиллерийских систем — 105
- РСЗО — 50
- средств ПВО — 18
- самолетов – 33 ед
- вертолетов – 37 ед
- автомобильной техники — 404 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ГСМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3
Что касается потерь украинской стороны, то по данным Oryx они составили 183 единиц техники, из которых были уничтожены 71, повреждены 4, оставлены 43, захвачены 65:
- Танков (29, из них уничтожено: 9, брошено: 10, захвачено: 10)
- Боевых бронированных машин: 26 (из них уничтожено: 7, брошено: 11, захвачено: 6)
- БМП: 28 (из них уничтожено 8, брошено: 6, захвачено: 12)
- БТР: 14 (из них уничтожено: 1, брошено: 2, захвачено: 10)
- Мобильных машин пехоты: 11 (из них уничтожено: 2, брошено: 1, захвачено: 8)
- Противотанковых управляемых ракет: 26 (из них захвачено: 26)
- Переносных зенитно-ракетных комплексов: 14 (из них захвачено: 14)
- Самоходных артиллерий: 6 (из них уничтожено: 2, брошено: 1, захвачено: 3)
- Зенитных орудий: 1 (из них захвачено: 1)
- Зенитных ракетных комплексов: 7 (из них уничтожено: 7)
- Радаров: 5 (из них уничтожено: 3, повреждено: 2)
- Самолетов: 5 (из них уничтожено: 5)
- Военных кораблей: 1 (из них уничтожено: 1)
- Грузовики, автомобили и джипы: 46 (из них уничтожено: 22, повреждено: 2, брошено: 6, захвачено: 16)
В четверг, 3 марта, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что потери украинских сил составили 1612 "объектов". В это число, по его словам, входят 62 пункта управления и узла связи Вооруженных сил Украины, а также 39 зенитно-ракетных комплексов С-300. Более подробную информацию о потерях украинских войск РФ не предоставило.
Отметим, что общие боевые потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Россия на данный момент признает потери на уровне 498 человек, в то время как украинская сторона утверждает, что к 4 марта в ходе противостояния погибли примерно 9 166 военных РФ. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.
Напомним, ранее издание Forbes cо ссылкой на данные американской разведки сообщило, что 90% российских войск, которые Россия ранее собрала на границе с Украиной, уже находятся в нашей стране.
Также Фокус писал о том, что в Херсоне оккупант захватил телевышку.