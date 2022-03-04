Потери техники Украины и РФ за время войны: официальные данные и сведения расследователей

Проект Oryx задокументировал почти 600 случаев потерь техники России во время боевых столкновений на украинской территории.

Потерями в контексте войны считается не только уничтоженная техника, но также оставленная на поле боя, поврежденная, и захваченная участниками столкновений.

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Группа независимых исследователей Oryx с начала полномасштабной войны в Украине задокументировала потери РФ в количестве 580 единиц военной техники, из которых уничтожены 234, повреждены 8, оставлены 137, захвачены 201. Отметим, что реальное количество потерь выше, однако задокументировать удалось только эти случаи:

Танков: 80 (из них уничтожено: 25, повреждено: 1, брошено: 23, захвачено: 31);

Боевых бронированных машин: 62 (из них уничтожено: 23, брошено: 15, захвачено: 24);

БМП: 78 (из них уничтожено: 23, брошено: 26, захвачено: 29);

БТР: 30 (из них уничтожено: 11, брошено: 9, захвачено: 10);

Машин с противоминной защитой от засад (MRAP): 4 (из них уничтожено: 2, захвачено: 2)

Мобильных машин пехоты: 25 (из них уничтожено: 13, повреждено: 1, брошено: 2, захвачено: 8)

Станций связи: 8 (из них уничтожено: 2, заброшено: 4, захвачено: 2)

Инженерных машин: 24 (из них уничтожено: 10, брошено: 3, захвачено: 11)

Противотанковых управляемых ракет: 25 (из них захвачено: 25)

Переносных зенитно-ракетных комплексов: 3 (из них захвачено: 3)

Тяжелых минометов: 2 (из них захвачено: 2)

Буксируемых артиллерий: 8 (из них уничтожено: 3, брошено: 3, захвачено: 2)

Самоходных артиллерий:15 (из них уничтожено: 3, брошено: 8, захвачено: 4)

Несколько реактивных установок: 15 (из них уничтожено: 6, брошено: 2, захвачено: 7)

САУ: 7 (из них уничтожено: 4, брошено: 2, захвачено: 1)

Зенитных ракетных комплексов: 17 (из них уничтожено: 8, повреждено: 1, брошено: 3, захвачено: 5)

Глушителей и систем обмана: 1 (из них повреждено: 1)

Самолетов: 4 (из них уничтожено: 4)

Беспилотных летательных аппаратов: 1 (из них захвачено: 1)

Вертолетов: 7 (из них уничтожено: 4, повреждено: 1, брошено: 2)

Логистических поездов: 2 (из них уничтожено: 2)

Грузовиков, автомобилей и джипов: 191 (из них уничтожено: 90, повреждено: 3, брошено: 38, захвачено: 58)

В то же время Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в пятницу, 4 марта, сообщает о потере противников 1902 единиц техники:

танков — 251

боевых бронированных машина — 939

артиллерийских систем — 105

РСЗО — 50

средств ПВО — 18

самолетов – 33 ед

вертолетов – 37 ед

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3

Что касается потерь украинской стороны, то по данным Oryx они составили 183 единиц техники, из которых были уничтожены 71, повреждены 4, оставлены 43, захвачены 65:

Танков (29, из них уничтожено: 9, брошено: 10, захвачено: 10)

Боевых бронированных машин: 26 (из них уничтожено: 7, брошено: 11, захвачено: 6)

БМП: 28 (из них уничтожено 8, брошено: 6, захвачено: 12)

БТР: 14 (из них уничтожено: 1, брошено: 2, захвачено: 10)

Мобильных машин пехоты: 11 (из них уничтожено: 2, брошено: 1, захвачено: 8)

Противотанковых управляемых ракет: 26 (из них захвачено: 26)

Переносных зенитно-ракетных комплексов: 14 (из них захвачено: 14)

Самоходных артиллерий: 6 (из них уничтожено: 2, брошено: 1, захвачено: 3)

Зенитных орудий: 1 (из них захвачено: 1)

Зенитных ракетных комплексов: 7 (из них уничтожено: 7)

Радаров: 5 (из них уничтожено: 3, повреждено: 2)

Самолетов: 5 (из них уничтожено: 5)

Военных кораблей: 1 (из них уничтожено: 1)

Грузовики, автомобили и джипы: 46 (из них уничтожено: 22, повреждено: 2, брошено: 6, захвачено: 16)

В четверг, 3 марта, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что потери украинских сил составили 1612 "объектов". В это число, по его словам, входят 62 пункта управления и узла связи Вооруженных сил Украины, а также 39 зенитно-ракетных комплексов С-300. Более подробную информацию о потерях украинских войск РФ не предоставило.

Отметим, что общие боевые потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Россия на данный момент признает потери на уровне 498 человек, в то время как украинская сторона утверждает, что к 4 марта в ходе противостояния погибли примерно 9 166 военных РФ. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.

Напомним, ранее издание Forbes cо ссылкой на данные американской разведки сообщило, что 90% российских войск, которые Россия ранее собрала на границе с Украиной, уже находятся в нашей стране.

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