В Херсоне войска РФ захватили телевышку: что известно (видео)

Предполагается, что оккупанты могут пытаться распространять дезинформацию о капитуляции Украины. А местные жители уже заметили: вещание каналов осуществляется на русском языке.

В Херсоне оккупанты захватили телевышку. Один из сотрудников соседнего учреждения рассказал, что заметил российских военных, которые примерно в 6 вечера оказались на территории радиовещательного центра. Об этом сообщает Госспецсвязь Украины.

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Отмечается, что в городе не работают приставки Т2 вместе с кабельными каналами. Украинские телеканалы доступны местным жителям только через Интернет.

Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута назвал фейком сообщения о том, что захватчики могут попытаться через каналы связи распространять дезинформацию о том, что руководство Украины капитулировало и собирается пойти на мировую с врагом.

По мнению Лагуты, таким образом оккупанты хотят нас дезориентировать и посеять панику.

Однако впоследствии "Суспільне" подтвердило захват телевышки, а местные жители показали видео, как транслируются телеканалы на русском языке.

Также отмечается, что в Херсоне враг, помимо помещения ТРК "Суспільне мовлення: Херсон", захватил передаточную станцию Концерна РРТ, которая находится под управлением Администрации Госспецсвязи.

Ранее Фокус сообщал, что у войск РФ исчерпываются резервы: 90% личного состава и военной техники, размещенных ранее на границе, уже вошли в Украину. Главная задача, которую поставил Путин, — захват Киева и всей Украины целиком.