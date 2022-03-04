У Херсоні війська РФ захопили телевежу: що відомо (відео)

Передбачається, що окупанти можуть намагатись поширювати дезінформацію про капітуляцію України. А місцеві жителі вже помітили: мовлення каналів здійснюється російською мовою.

У Херсоні окупанти захопили телевежу. Один зі співробітників сусідньої установи розповів, що помітив російських військових, які приблизно о 6-й вечора опинилися на території радіомовного центру. Про це повідомляє Держспецзв'язок України.

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Зазначається, що в місті не працюють приставки Т2 разом із кабельними каналами. Українські телеканали доступні місцевим мешканцям лише через Інтернет.

Голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута назвав фейком повідомлення про те, що загарбники можуть спробувати через канали зв'язку поширювати дезінформацію про те, що керівництво України капітулювало та збирається піти на світову з ворогом.

На думку Лагути, так окупанти хочуть нас дезорієнтувати та посіяти паніку.

Проте згодом Суспільне підтвердило захоплення телевежі, а місцеві жителі показали відео, як транслюються телеканали російською мовою.

Також наголошується, що в Херсоні ворог, крім приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон", захопив передавальну станцію Концерну РРТ, яка знаходиться під управлінням Адміністрації Держспецзв'язку.

Раніше Фокус повідомляв, що у військ РФ вичерпуються резерви: 90% особового складу та військової техніки, розміщених раніше на кордоні, вже увійшли до України. Головне завдання, яке поставив Путін, — захоплення Києва та всієї України цілком.