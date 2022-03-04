Втрати техніки України та РФ за час війни: офіційні дані та відомості розслідувачів

Проєкт Oryx задокументував майже 600 випадків втрат техніки Росії під час бойових зіткнень на українській території.

Втратами в контексті війни вважається не лише знищена техніка, але також залишена на полі бою, пошкоджена та захоплена учасниками зіткнень.

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Група незалежних дослідників Oryx із початку повномасштабної війни в Україні задокументувала втрати РФ у кількості 580 одиниць військової техніки, з яких знищено 234, пошкоджено 8, залишено 137, захоплено 201. Зазначимо, що реальна кількість втрат вища, проте задокументувати вдалося тільки ці випадки

танків: 80 (з них знищено: 25, пошкоджено: 1, кинуто: 23, захоплено: 31);

бойових броньованих машин: 62 (з них знищено: 23, кинуто: 15, захоплено: 24);

БМП: 78 (з них знищено: 23, кинуто: 26, захоплено: 29);

БТР: 30 (з них знищено: 11, кинуто: 9, захоплено: 10);

машин із протимінним захистом від засідок (MRAP): 4 (з них знищено: 2, захоплено: 2);

мобільних машин піхоти: 25 (з них знищено: 13, пошкоджено: 1, кинуто: 2, захоплено: 8);

станцій зв'язку: 8 (з них знищено: 2, занедбано: 4, захоплено: 2);

інженерних машин: 24 (з них знищено: 10, кинуто: 3, захоплено: 11);

протитанкових керованих ракет: 25 (з них захоплено: 25);

переносних зенітно-ракетних комплексів: 3 (з них захоплено: 3);

тяжких мінометів: 2 (з них захоплено: 2);

буксованих артилерій: 8 (з них знищено: 3, кинуто: 3, захоплено: 2);

самохідних артилерій:15 (з них знищено: 3, кинуто: 8, захоплено: 4);

декілька реактивних установок: 15 (з них знищено: 6, кинуто: 2, захоплено: 7);

САУ: 7 (з них знищено: 4, кинуто: 2, захоплено: 1);

зенітних ракетних комплексів: 17 (з них знищено: 8, пошкоджено: 1, кинуто: 3, захоплено: 5);

глушників та систем обману: 1 (з них пошкоджено: 1);

літаків: 4 (з них знищено: 4);

безпілотних літальних апаратів: 1 (з них захоплено: 1);

вертольотів: 7 (з них знищено: 4, пошкоджено: 1, кинуто: 2);

логістичних поїздів: 2 (з них знищено: 2);

вантажівок, автомобілів і джипів: 191 (з них знищено: 90, пошкоджено: 3, кинуто: 38, захоплено: 58).

У той же час Генеральний штаб Збройних сил України у п'ятницю, 4 березня, повідомляє про втрату противників 1 902 одиниць техніки.

танків — 251;

бойових броньованих машин — 939;

артилерійських систем — 105;

РСЗВ — 50;

засобів ППО — 18;

літаків — 33 од.;

вертольотів — 37 од.;

автомобільної техніки — 404 од.;

легкі швидкісні катери — 2 од.;

цистерн із ПММ — 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3.

Що стосується втрат української сторони, то за даними Oryx вони склали 183 одиниці техніки, з яких було знищено 71, пошкоджено 4, залишено 43, захоплено 65:

танків: 29 (з них знищено: 9, кинуто: 10, захоплено: 10);

бойових броньованих машин: 26 (з них знищено: 7, кинуто: 11, захоплено: 6);

БМП: 28 (з них знищено 8, кинуто: 6, захоплено: 12);

БТР: 14 (з них знищено: 1, кинуто: 2, захоплено: 10);

мобільних машин піхоти: 11 (з них знищено: 2, кинуто: 1, захоплено: 8);

протитанкових керованих ракет: 26 (з них захоплено: 26);

переносних зенітно-ракетних комплексів: 14 (з них захоплено: 14);

самохідних артилерій: 6 (з них знищено: 2, кинуто: 1, захоплено: 3);

зенітні знаряддя: 1 (з них захоплено: 1);

зенітних ракетних комплексів: 7 (з них знищено: 7);

радарів: 5 (з них знищено: 3, пошкоджено: 2);

літаків: 5 (з них знищено: 5);

військових кораблів: 1 (з них знищено: 1);

вантажівки, автомобілі та джипи: 46 (з них знищено: 22, пошкоджено: 2, кинуто: 6, захоплено: 16).

У четвер, 3 березня, офіційний представник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков повідомив, що втрати українських сил склали 1 612 "об'єктів". До цієї кількості, за його словами, входять 62 пункти управління та вузли зв'язку Збройних сил України, а також 39 зенітно-ракетних комплексів С-300. Більш детальної інформації про втрати українських військ РФ не надало.

Зазначимо, що загальні бойові втрати включають убитих, поранених, полонених та зниклих безвісти. Росія на даний момент визнає втрати на рівні 498 осіб, тоді як українська сторона стверджує, що до 4 березня під час протистояння загинули приблизно 9166 військових РФ. Виходячи з досвіду Другої Карабахської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій та втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки.

Нагадаємо, раніше видання Forbes із посиланням на дані американської розвідки повідомило, що 90% російських військ, які Росія раніше зібрала на кордоні з Україною, вже перебувають у нашій країні.

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