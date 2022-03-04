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Бои за Житомир: оккупанты нанесли массированный удар по городу и разрушили школу (видео)

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Войска РФ массированным обстрелом разрушили школу №25 в Житомире

Официальной информации о погибших или раненых в результате обстрела учебного заведения пока нет.

Российские оккупанты в пятницу, 4 марта, нанесли очередной удар по Житомиру, в результате чего была разрушена школа №25. Эту информацию в своем Facebook подтвердил городской голова Сергей Сухомлин.

По словам мэра Житомира, в результате массированного обстрела половина здания учебного заведения разрушена.

Сергей Сухомлин точно не смог назвать, из какого вооружения оккупационные войска наносили удар по областному центру 4 марта.

"Только что был нанесен ракетный или бомбовый удар по 25-й школе. Половина школы разрушена", — сообщал мэр в утреннем видеообращении.

Как отметил Сергей Сухомлин, информация о возможных жертвах или пострадавших в результате массированного обстрела Житомира уточняется.

Российские оккупанты разрушили школу №25 в Житомире

По данным пресс-службы ГСЧС, в результате обстрела пострадало здание учебного заведения, которое находится на улице Малая Бердичевская. Спасатели получили информацию об ударе по 25-й школе в Житомире около 09:35 по киевскому времени.

По предварительной информации ГСЧС, пострадавших и жертв в результате массированного обстрела по учебному заведению нет. Для ликвидации последствий привлекали 40 спасателей и пять единиц специальной техники.

Житомир обстрел авиаудар оккупанты вторжение школа
Войска РФ нанесли авиаудар по школе в Житомире
Житомир обстрел авиаудар оккупанты вторжение школа
Войска РФ нанесли авиаудар по школе в Житомире
Житомир обстрел авиаудар оккупанты вторжение школа
Войска РФ нанесли авиаудар по школе в Житомире
Житомир обстрел авиаудар оккупанты вторжение школа
Войска РФ нанесли авиаудар по школе в Житомире
Житомир обстрел авиаудар оккупанты вторжение школа
Житомир обстрел авиаудар оккупанты вторжение школа
Житомир обстрел авиаудар оккупанты вторжение школа
Житомир обстрел авиаудар оккупанты вторжение школа

Глава Житомирской областной госадминистрации Виталий Бунечко в своем Facebook опубликовал видеообращение, которое было записано на фоне разрушенного лицея №25.

"Это второй пример именно военной операции в Житомире. 25-й лицей… Наверно, тут также настоящий "военный" объект Житомира", — заявил председатель ОГА, показывая последствия массированного обстрела по учебному заведению.

Войска РФ провели массированный обстрел лицея №25 в Житомире

Напомним, вечером 3 марта появилась информация о том, что российские оккупанты захватили телевышку в Херсоне. По данным Госспецсвязи, войска России могут использовать ретрансляционный узел для распространения дезинформации о капитуляции Украины.

Также 3 марта издание Forbes писало, что Россия задействовала до 90% своей армии во время вторжения в Украину. Западные разведки утверждают, что Владимир Путин планирует захватить не только Киев, но и всю страну.