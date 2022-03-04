Бои за Житомир: оккупанты нанесли массированный удар по городу и разрушили школу (видео)

Официальной информации о погибших или раненых в результате обстрела учебного заведения пока нет.

Российские оккупанты в пятницу, 4 марта, нанесли очередной удар по Житомиру, в результате чего была разрушена школа №25. Эту информацию в своем Facebook подтвердил городской голова Сергей Сухомлин.

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По словам мэра Житомира, в результате массированного обстрела половина здания учебного заведения разрушена.

Сергей Сухомлин точно не смог назвать, из какого вооружения оккупационные войска наносили удар по областному центру 4 марта.

"Только что был нанесен ракетный или бомбовый удар по 25-й школе. Половина школы разрушена", — сообщал мэр в утреннем видеообращении.

Как отметил Сергей Сухомлин, информация о возможных жертвах или пострадавших в результате массированного обстрела Житомира уточняется.

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По данным пресс-службы ГСЧС, в результате обстрела пострадало здание учебного заведения, которое находится на улице Малая Бердичевская. Спасатели получили информацию об ударе по 25-й школе в Житомире около 09:35 по киевскому времени.

По предварительной информации ГСЧС, пострадавших и жертв в результате массированного обстрела по учебному заведению нет. Для ликвидации последствий привлекали 40 спасателей и пять единиц специальной техники.

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Глава Житомирской областной госадминистрации Виталий Бунечко в своем Facebook опубликовал видеообращение, которое было записано на фоне разрушенного лицея №25.

"Это второй пример именно военной операции в Житомире. 25-й лицей… Наверно, тут также настоящий "военный" объект Житомира", — заявил председатель ОГА, показывая последствия массированного обстрела по учебному заведению.

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Напомним, вечером 3 марта появилась информация о том, что российские оккупанты захватили телевышку в Херсоне. По данным Госспецсвязи, войска России могут использовать ретрансляционный узел для распространения дезинформации о капитуляции Украины.

Также 3 марта издание Forbes писало, что Россия задействовала до 90% своей армии во время вторжения в Украину. Западные разведки утверждают, что Владимир Путин планирует захватить не только Киев, но и всю страну.