Бої за Житомир: окупанти завдали масованого удару по місту та зруйнували школу (відео)
Офіційної інформації про загиблих чи поранених унаслідок обстрілу навчального закладу наразі немає.
Російські окупанти в п'ятницю, 4 березня, завдали чергового удару по Житомиру, унаслідок чого було зруйновано школу №25. Цю інформацію у своєму Facebook підтвердив міський голова Сергій Сухомлин.
За словами мера Житомира, унаслідок масованого обстрілу половину будівлі навчального закладу зруйновано.
Сергій Сухомлин точно не зміг назвати, з якого озброєння окупаційні війська завдавали удару по обласному центру 4 березня.
"Щойно було завдано ракетного або бомбового удару по 25-й школі. Половина школи зруйнована", — повідомляв мер у ранковому відеозверненні.
Як зазначив Сергій Сухомлин, інформація про можливі жертви або постраждалих унаслідок масованого обстрілу Житомира уточнюється.
За даними пресслужби ДСНС, унаслідок обстрілу постраждала будівля навчального закладу, що знаходиться на вулиці Мала Бердичівська. Рятувальники отримали інформацію про удар по 25-й школі у Житомирі приблизно о 09:35 за київським часом.
За попередньою інформацією ДСНС, постраждалих і жертв унаслідок масованого обстрілу в навчальному закладі немає. Для ліквідації наслідків залучали 40 рятувальників і п'ять одиниць спеціальної техніки.
Голова Житомирської обласної держадміністрації Віталій Бунечко у своєму Facebook опублікував відеозвернення, яке було записано на тлі зруйнованого ліцею №25.
"Це другий приклад саме військової операції в Житомирі. 25-й ліцей... Напевно, тут також справжній "військовий" об'єкт Житомира", — заявив голова ОДА, показуючи наслідки масового обстрілу в навчальному закладі.
Нагадаємо, увечері 3 березня з'явилася інформація про те, що російські окупанти захопили телевежу в Херсоні. За даними Держспецзв'язку, війська Росії можуть використати ретрансляційний вузол для поширення дезінформації про капітуляцію України.
Також 3 березня видання Forbes писало, що Росія задіяла до 90% своєї армії під час вторгнення в Україну. Західні розвідки стверджують, що Володимир Путін планує захопити не лише Київ, а й усю країну.