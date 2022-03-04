Бої за Житомир: окупанти завдали масованого удару по місту та зруйнували школу (відео)

Офіційної інформації про загиблих чи поранених унаслідок обстрілу навчального закладу наразі немає.

Російські окупанти в п'ятницю, 4 березня, завдали чергового удару по Житомиру, унаслідок чого було зруйновано школу №25. Цю інформацію у своєму Facebook підтвердив міський голова Сергій Сухомлин.

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За словами мера Житомира, унаслідок масованого обстрілу половину будівлі навчального закладу зруйновано.

Сергій Сухомлин точно не зміг назвати, з якого озброєння окупаційні війська завдавали удару по обласному центру 4 березня.

"Щойно було завдано ракетного або бомбового удару по 25-й школі. Половина школи зруйнована", — повідомляв мер у ранковому відеозверненні.

Як зазначив Сергій Сухомлин, інформація про можливі жертви або постраждалих унаслідок масованого обстрілу Житомира уточнюється.

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За даними пресслужби ДСНС, унаслідок обстрілу постраждала будівля навчального закладу, що знаходиться на вулиці Мала Бердичівська. Рятувальники отримали інформацію про удар по 25-й школі у Житомирі приблизно о 09:35 за київським часом.

За попередньою інформацією ДСНС, постраждалих і жертв унаслідок масованого обстрілу в навчальному закладі немає. Для ліквідації наслідків залучали 40 рятувальників і п'ять одиниць спеціальної техніки.

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Голова Житомирської обласної держадміністрації Віталій Бунечко у своєму Facebook опублікував відеозвернення, яке було записано на тлі зруйнованого ліцею №25.

"Це другий приклад саме військової операції в Житомирі. 25-й ліцей... Напевно, тут також справжній "військовий" об'єкт Житомира", — заявив голова ОДА, показуючи наслідки масового обстрілу в навчальному закладі.

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Нагадаємо, увечері 3 березня з'явилася інформація про те, що російські окупанти захопили телевежу в Херсоні. За даними Держспецзв'язку, війська Росії можуть використати ретрансляційний вузол для поширення дезінформації про капітуляцію України.

Також 3 березня видання Forbes писало, що Росія задіяла до 90% своєї армії під час вторгнення в Україну. Західні розвідки стверджують, що Володимир Путін планує захопити не лише Київ, а й усю країну.