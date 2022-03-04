Армія РФ обстріляла Покровськ касетними реактивними снарядами "Торнадо-С", — CIT

Йдеться про військовий злочин російських військ в Україні.

Російські війська обстріляли підконтрольне українському уряду місто Покровськ Донецької області новітніми керованими касетними реактивними снарядами ракетної системи залпового вогню "Торнадо-С", що може говорити про потенційний військовий злочин з боку РФ. Про це свідчать дані розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT), оприлюднені в п'ятницю, 4 березня.

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У четвер, 3 березня, місцеві видання повідомили, що внаслідок нічного обстрілу Покровська зруйнували житловий будинок. На знімках із місця події розслідувачі побачили залишки від касетної бойової частини снаряда.

Детальніше снаряд можна побачити на фото, яке опубліковував керівник Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

Проєкт звернув увагу на те, що на одному з фото є маркування 9Б706, яке свідчить про те, що цей об'єкт є блоком управління реактивних снарядів російської РСЗВ "Торнадо-С". Крім цього, за словами авторів публікації, конфігурація керм у носовій частині снаряда збігається із залишками керм на уламках снаряду, що впав у Покровську. Водночас CIT нагадала, що до початку повномасштабної війни в Україні колони РСЗВ помітили в Ростовській області.

Водночас зовні "Торнадо-С" складно відрізнити від немодернізованого РСЗВ "Смерч", оскільки ця техніка має номери Південного військового округу РФ, судячи з відео, на які посилаються розслідувачі.

"Великокаліберні РСЗВ у російській армії зосереджені в бригадах окружного підпорядкування. У ПВО це 439-а гвардійська реактивна артилерійська бригада, яка озброєна "Торнадо-С" і, мабуть, зараз підтримує наступ на Донбасі", — стверджують у CIT.

Снаряди Торнадо-С позиціонували як конкурентів українським Вільхам, які також є модифікацією Смерчу.

"Ми не знаємо, якою була їхня мета, але нагадуємо, що удари касетними боєприпасами, які вражають велику площу, за визначенням є невибірковими, а отже, використання таких у населених пунктах — потенційний військовий злочин", — дійшли висновку автори публікації.

Нагадаємо, за даними проєкту Oryx, за час військової повномасштабної агресії РФ проти України російські війська втратили 580 одиниць військової техніки — усі ці випадки задокументували розслідувачі.

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