Українська ППО досягла значних успіхів проти літаків РФ, — Міноборони Британії

В оборонному відомстві зазначають, що російській армії не вдалося досягти певною мірою контролю над повітрям.

Українські засоби протиповітряної оборони (ППО) досягли серйозних успіхів у боротьбі із сучасними російськими винищувачами. Про це йдеться у звіті Міноборони Великобританії.

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Як повідомляють у відомстві, українським військовим вдалося досягти ефективного рівня боротьби із сучасними російськими літаками.

"Українські засоби ППО, мабуть, досягли значних успіхів у боротьбі із сучасними бойовими літаками Росії, що, ймовірно, завадило їм досягти якогось ступеня контролю над повітрям", — зазначили в Міноборони.

При цьому у звіті також вказується про провал російських окупантів у північно-західному напрямку Києва. Там немає жодних проривів. Разом із цим Харків, Чернігів, Суми та Маріуполь залишаються в оточенні РФ. Міста продовжують страждати від бомбардувань.

За даними ЗСУ, армія РФ втратила 81 вертоліт та 49 літаків за час вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у Харківській області російські війська скинули на село некеровані авіабомби. Унаслідок цього загинули двоє людей, серед них дитина 7 років.

За даними Генштабу ЗСУ, РФ зазнає величезних втрат в Україні та призиває до армії студентів.