Не хочуть повертатися додому: в Україні розповіли про кількість військовополонених з РФ

З усіма полоненими росіянами в нашій країні поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права.

В Україні наразі офіційно налічується 562 російські військовополонені. Про це повідомила віцепрем'єр-міністриня, міністриня з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, пише пресслужба Мінреінтеграції у Telegram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"А є ще так званий вантаж-200 — ми теж тут формуємо дані й організовуємо роботу разом із Червоним Хрестом", — зазначила Верещук.

Також вона наголосила, що з усіма полоненими росіянами в нашій країні поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Зокрема, Україні доведеться витрачати гроші з держбюджету на утримання полонених РФ. Вони стоять на забезпеченні та харчуються так само, як і українські захисники.

При цьому російські військовополонені дедалі частіше кажуть, що не хочуть повертатися до Російської Федерації.

"Полонених будуть тисячі. Проте їх опитували, і вони кажуть, що не хочуть повертатися з полону до Росії. А згода на обмін є обов'язковою формою. Тепер ці діти-строковики не хочуть повертатися до країни, яка відправила їх убивати українських жінок і дітей", — заявила Верещук.

Також Україна має працювати і над вирішенням іншої проблеми — коли окупанти беруть у заручники цивільних українців, зокрема представників місцевої влади та депутатів, що вже відбувалося неодноразово, наголосила міністриня.

Раніше Фокус повідомляв, що російські військовополонені працюватимуть на відновлення української економіки. За словами першого заступника міністра МВС Євгена Єніна, Женевські конвенції дозволяють використовувати полонених для робіт із відновлення економіки.