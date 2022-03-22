Украинские военные взяли в плен подполковника РФ: он носил белье ВСУ

Российский военный имел прямой контакт с начальством 58-й армии РФ, поэтому противник бросил авиацию на его освобождение.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины взяли в плен начальника группы информационно-психологического противодействия одной из российских воинских частей, подполковника Александра Кошеля, который имел прямой контакт с командованием 58-й армией РФ. Во время досмотра было установлено, что мужчина носит белье ВСУ. Об этом в Facebook сообщил военный 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Ярослав Галас.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"(Взят в плен) начальник группы информационно-психологического противодействия воинской части 47084 русской армии Кошель Александр Олегович. 5 апреля 1982 года, личный номер Ф-905994, воинское звание – подполковник… Постоянное место дислокации в/ч 47084 – г.Владикавказ, республика Северная Осетия – Алания.", — говорится в посте.

Кошель был взят в плен в ходе противостояния с подразделением 58-й армии РФ. Сразу же после этого российские войска, как утверждает Галас, "бросили значительные силы на его освобождение".

"(Российские войска) подняли авиацию, нанесшую огневой удар по нашим штурмовикам. Однако никто в результате вражеского огня не пострадал, пленника доставили в безопасное тыловое место", — добавил Галас.

Во время досмотра украинские военные обнаружили при российском подполковнике нижнее белье Вооруженных сил Украины, отметил Галас.

"Отчаянные попытки врага освободить пленника понятны – Кошель был на прямой связи с командующим 58-й армии РФ генерал-лейтенантом Михаилом Зуском, которому лично делал ежедневные доклады. Кстати, сам Зусько родом из Украины – из небольшого с. Ветлы Камень-Каширского района Волынской области. Сейчас он воюет против Украины, но совсем неудачно", — добавил автор публикации.

Галас сообщил, что 58-я армия РФ безуспешно пыталась продвинуться вглубь украинской территории на Николаевском направлении и полторы недели назад была разбита ВСУ.

"После этого Зусько неформально "окрестили" самым бездарным русским генералом. Сейчас пленный Кошель дает показания нашим контрразведчикам", — добавил военный.

Напомним, недавно российские солдаты-срочники, взятые украинскими силами в плен, сообщили в ходе брифинга, что их обманом заставили участвовать в войне на территории Украины.

Также Фокус писал, что по состоянию на 19 марта в Украине насчитывалось 562 российских военнопленных.