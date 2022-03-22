Українські військові взяли в полон підполковника РФ: він носив білизну ЗСУ

Російський військовий мав прямий контакт із начальством 58-ї армії РФ, тому противник кинув авіацію на його визволення.

Військовослужбовці Збройних сил України взяли в полон начальника групи інформаційно-психологічної протидії однієї з російських військових частин, підполковника Олександра Кошеля, який мав прямий контакт із командуванням 58 армією РФ. Під час огляду було встановлено, що чоловік носить білизну ЗСУ. Про це у Facebook повідомив військовий 128-й окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади Ярослав Галас.

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"(Взятий у полон) начальник групи інформаційно-психологічної протидії військової частини 47084 російської армії Кошель Олександр Олегович. 5 квітня 1982 року, особистий номер Ф-905994, військове звання — підполковник… Постійне місце дислокації в/ч 47084 — м. Владикавказ, республіка Північна Осетія — Аланія", — йдеться у дописі.

Кошель був узятий у полон під час протистояння з підрозділом 58-ї армії РФ. Одразу ж після цього російські війська, як стверджує Галас, "кинули значні сили на його визволення".

"(Російські війська) підняли авіацію, яка завдала вогневого удару по наших штурмовиках. Проте ніхто внаслідок ворожого вогню не постраждав, бранця доставили у безпечне тилове місце", — додав Галас.

Під час огляду українські військові знайшли в російського підполковника спідню білизну Збройних сил України, зазначив Галас.

"Відчайдушні спроби ворога звільнити бранця зрозумілі — Кошель був на прямому зв'язку з командувачем 58-ї армії РФ генерал-лейтенантом Михайлом Зуськом, якому особисто робив щоденні доповіді. До речі, сам Зусько родом з України — з невеликого с. Ветли Камінь-Каширського району області. Зараз він воює проти України, але зовсім невдало", — додав автор публікації.

Галас повідомив, що 58-а армія РФ безуспішно намагалася просунутися вглиб української території на Миколаївському напрямку і півтора тижні тому була розбита ЗСУ.

"Після цього Зуська неформально "охрестили" найбездарнішим російським генералом. Зараз полонений Кошель дає свідчення нашим контррозвідникам", — додав військовий.

Нагадаємо, нещодавно російські солдати-строковики, взяті українськими силами в полон, повідомили під час брифінгу, що їх обманом змусили брати участь у війні на території України.

Також Фокус писав, що станом на 19 березня в Україні налічувалося 562 російські військовополонені.