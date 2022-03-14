"З нашого боку дуже багато втрат": полонені російські строковики дали черговий брифінг

Солдати з РФ розповіли, що українські військові добре з ними поводилися і забезпечували всім необхідним, враховуючи їжу, воду та теплий одяг.

Російські солдати-строковики, взяті українськими силами в полон, повідомили під час брифінгу, що їх обманом змусили брати участь у війні на території України. При цьому вони зазначили, що в полоні з ними поводилися добре. Трансляцію пресконференції вів YouTube-канал Міністерства внутрішніх справ України в понеділок, 14 березня.

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Один зі строковиків Олександр Морозов 2000 року народження повідомив, що військове керівництво до останнього переконувало, що їх зібрали для участі в навчаннях на території РФ. Опинившись у місті Ромни Сумської області, російські бійці розбили табір, встановили блокпост і проводили огляд машин мирного населення.

Через деякий час мати Морозова домовилася про те, щоб за ним у Ромни приїхав капітан із Москви і забрав його додому. Строковика, за його словами, посадили в машину і спробували вивезти на російську територію, проте під містом Суми його взяли в полон.

"Я вважав, що в полоні нас битиму, принижуватимуть і просто не даватимуть ні їжі ні води. Виявилося все навпаки. Було де спати, одягли в теплі речі… Українці розбивають наші колони дощенту. З нашого боку дуже багато втрат: техніки, сержантів, офіцерів..." — сказав Морозов.

Також російський солдат строкової служби дорікнув президенту РФ Володимиру Путіну на брехню з приводу того, що строковики у війні проти України не задіяні.

"Путін бреше, сказав на весь світ, що тут немає строковиків, але ось ми тут сидимо, п'ять людей. П'ять людей строковиків, які просто хочуть потрапити додому", — сказав Морозов.

Водночас інший строковик, Микола Польщиков 2001 року народження, повідомив, що він у процесі участі у війні в Україні отримав поранення та бачив "багато вбитих і поранених" російських військових.

"Рухалася колона танків. Із 62 танків залишилося лише 16... Це говорить про те, що війна тут правда є. Ми серйозно програємо. Багато 200-х. Мені 20 років і я бачив реальні трупи, це дуже жахливо", — сказав Польщиков.

Нагадаємо, Росія вперше визнала участь строковиків у війні проти України лише 9 березня, при тому, що кількома днями раніше Путін це заперечував.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що полонені російські солдати братимуть участь у роботах із відновлення української економіки.