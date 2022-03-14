"С нашей стороны очень много потерь": пленные российские срочники дали очередной брифинг

Солдаты из РФ рассказали, что украинские военные хорошо с ними обходились и обеспечивали всем необходимым, включая еду, воду и теплую одежду.

Российские солдаты-срочники, взятые украинскими силами в плен, сообщили в ходе брифинга, что их обманом заставили участвовать в войне на территории Украины. При этом они отметили, что в плену с ними обращались хорошо. Трансляцию пресс-конференции вел YouTube-канал Министерства внутренних дел Украины в понедельник, 14 марта.

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Один из срочников, Александр Морозов 2000 года рождения, сообщил, что военное руководство до последнего убеждало, что их собрали для участия в учениях на территории РФ. Оказавшись в городе Ромны Сумской области российские бойцы разбили лагерь, установили блокпост и производили осмотр машин мирного населения.

Спустя некоторое время мать Морозова договорилась о том, чтобы за ним в Ромны приехал капитан из Москвы и забрал его домой. Срочника, по его словам, посадили в машину и попытались вывезти на российскую территорию, однако под городом Сумы он был взят в плен.

"Я считал, что в плену нас будут бить, унижать и просто не давать ни еды ни воды. Оказалось все наоборот. Было где спать, одели в теплые вещи… Украинцы разбивают наши колонны в пух и прах. С нашей стороны очень много потерь: техники, сержантов, офицеров…" — сказал Морозов.

Также российский солдат срочной службы упрекнул президента РФ Владимира Путина во лжи по поводу того, что срочники в войне против Украины не задействованы.

"Путин врет, сказал на весь мир, что здесь нет срочников, но вот, мы здесь сидим, пять человек. Пять человек срочников, которые просто хотят попасть домой", — сказал Морозов.

В свою очередь другой срочник, Николай Польщиков 2001 года рождения, сообщил, что он в ходе участия в войне в Украине получил ранения и видел "много убитых и раненных" российских военных.

"Двигалась колонна танков. Из 62 танков осталось только 16… Это говорит о том, что война здесь правда есть. Мы серьезно проигрываем. Много 200-х. Мне 20 лет и я видел реальные трупы, это очень ужасно", — сказал Польщиков.

Напомним, Россия впервые признала участие срочников в войне против Украины только 9 марта, при том что несколькими днями ранее Путин это отрицал.

Ранее заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что пленные российские солдаты будут участвовать в работах по восстановлению украинской экономики.