Россия впервые признала участие солдатов-срочников на войне в Украине , — Минобороны РФ

Представитель ВС РФ не объяснил каким образом российской солдаты срочной службы оказались в Украине, но сообщил, что всех "срочников" уже отправили обратно в Россию.

Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков впервые с момента начала военного вторжения признал наличие в рядах ВС РФ солдат-срочников. По его словам, это обнаружилось после того, как несколько российских солдат, были захвачены в плен украинскими военными в результате "нападения диверсионной группы", сообщает российский "Интерфакс".

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"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины", — заявил Конашенков.

Генерал-майор пояснил, что одно из российских подразделений, в задачу которого входило тыловое обеспечение наступающих войск подверглось якобы нападению диверсионной группы "нацбатальона". В результате ряд военнослужащих, в том числе и солдаты срочной службы, попали в плен.

Конашенков добавил, что на данный момент предпринимаются "исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий". А все солдаты-срочники, которые попали в зону боевых действий в Украине уже отправлены в Россию.

Отметим, что тот же генерал-майор Конашенков, 28 февраля заявлял, что в "военной спецоперации" в Украине принимают участие исключительно офицеры и военнослужащие по контракту Вооруженных сил РФ. Об этом также говорил президент России Владимир Путин. По его словам, в боевых действиях в Украине принимают участие только профессиональные военные, исключив в будущем участие призывников и резервистов ВС РФ.

"Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать", — заявил Путин.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перед проведением "спецоперации" по указанию Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Теперь по поручению президента РФ идет поиск виновных в данном инциденте.

Напомним, Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в Украине сейчас находится много российских пленных. Для того, что бы родственники военнопленных могли их идентифицировать, МВД совместно с СНБО создало сайт "Оккупант".

По словам первого замминистра МВД Евгения Енина, российские военные, попавшие в плен будут отправлены на работы по восстановлению украинской экономики. Он сообщил, что отношение к пленным в Украине такое, как того требует международное гуманитарное право.