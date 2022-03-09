В поисках русского солдата: где искать пленных и что с ними происходит в Украине

Не так давно советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал второй список военнослужащих РФ, взятых в плен на территории Украины. В нем – всего 96 имен. До этого было еще 116. Но это перечень далеко не всех фамилий. На само деле задержанных российских солдат и офицеров в разы больше.

Базы данных пленных

Министр внутренних дел Денис Монастырский говорит, что пленных, действительно, много, но конкретные цифры не называет. "Сдаются нашим силам территориальной обороны, Вооруженным силам, просто людям в деревне, которые нам сообщают, что операторы российской техники бросают ее, и говорят, что хотят уходить. Многих пленных захватывают Национальная гвардия, Национальная полиция", – рассказал министр. Ведомство вместе с Советом национальной безопасности и обороны Украины создало сайт "Оккупант", на котором пленных российских военных могут идентифицировать их родственники.

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Еще ранее подобный сайт запустили айтишники-волонтеры. Они рассказывают, что информацию собирают из открытых источников. Обновляют ее 24 часа семь дней в неделю. Ныне на ресурсе уже около 300 опознанных пленных и еще сто тех, кого пока идентифицировать не удалось. Кроме того, на нем собрана база тел, личных вещей и документов погибших солдат РФ.

"После начала войны мы увидели, что начала появляться информация о взятых в плен российских солдатах, но она была не систематизирована. Поэтому мы решили объединить ее на одном сайте", – говорит один из разработчиков сайта Богдан.

"Также мы понимали, что множество украинских ресурсов в РФ сейчас заблокированы – там железный информационный занавес. Многие семьи, чьи сыновья, мужья, братья служат в армии, не знают, куда они пропали. Люди поехали якобы на учения, и не выходят на связь. При этом, войну в Украине россияне считают фейком. И сколько им не рассказывай о реальной ситуации, понимания нет. Поэтому если слова не доходят, надо показать факты – потери. Фото мертвого сына – это уже не фейк, а доказательство, что идет реальные боевые действия. Информирование – это первая наша задача. Вторая – продемонстрировать, что украинцы – не фашисты, наша власть готова отдавать тела погибших и пленных".

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Разработчики сайта знают о существовании подобного ресурса от СНБО, но говорят, что несколько каналов для связи – лучше, тем более, возможно, граждане РФ будут больше доверять неофициальным инициативам, а частным. "Мы не комментируем информацию, даем только факты", – говорит Богдан.

Поиск пленных. Обходные пути

Нюанс в том, что с недавних пор в России был существенно ограничен доступ к социальным сетям, а также украинским сайтам. Но айтишники рассказывают, как пользователи с территории РФ могут найти обходные пути для получения необходимой информации.

Например, можно загрузить на телефоне из Google Playmarket программу для VPN соединения (Lantern, Aloha Браузер, Delta VPN, WireGuard VPN). После можно будет заходить и на специализированные сайты, которые публикуют фото и видео задержанных и убитых военных РФ, и читать телеграмм-каналы (в частности, "ищи своих"). А при необходимости – обращаться по указанным телефонам в любых доступных мессенджерах.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, российских военнопленных смогут отдавать их матерям, если те приедут за ними в Киев.

Лагеря для военнопленных

Пока родные только начинают искать своих солдат, Украина думает, где содержать сотни пленных. В Министерстве внутренних дел сообщают, что их будут свозить в одно место. Какое – решает Министерство юстиции.

"Уже есть отдельный приказ, определяющий порядок размещения пленных, – говорит Виталий Хекало, юрист-международник. – Сначала для них выделяются какие-то помещения или отдельные корпуса в пенитенциарных учреждениях, а потом будет создаваться одно специальное".

[ + – ] Пленные военные РФ в Житомирском военном госпитале, 3 марта 2022 г. Фото: УНИАН

Он поясняет, что в соответствие с нормами международного гуманитарного права и Женевской конвенции, если военнослужащих противника берут в плен, то для них, действительно, должны быть определены специальные места, где их будут удерживать до момента проведения обмена.

"Такие места должны быть с соответствующими условиями. Там запрещено к пленным применять физическую силу, пытки, – говорит Хекало. – При этом их могут опрашивать на камеру, чтобы установить информацию: кто они, откуда, звание, подразделение, задание. Если выяснится, что военнослужащий не просто двигался в колонне и сам сдался в плен, а причастен к военным преступлениям, тогда в отношении него откроют уголовное производство. И тогда уже его могут поместить в следственный изолятор. Но отдельно от граждан Украины, дабы избежать конфликтов".

При этом военнопленных солдат можно привлекать к работам, что Украина и планирует делать, не нарушая Женевскую конвенцию.