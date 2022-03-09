У пошуках російського солдата: де шукати полонених і що з ними відбувається в Україні

Нещодавно радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував другий список військовослужбовців РФ, взятих у полон на території України. У ньому лише 96 імен. До цього було ще 116. Але це перелік не всіх прізвищ. Насправді затриманих російських солдатів і офіцерів у рази більше.

Бази даних полонених

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський каже, що полонених справді багато, але конкретних цифр не називає. "Здаються нашим силам територіальної оборони, Збройним силам, просто людям у селі, які нам повідомляють, що оператори російської техніки кидають її та кажуть, що хочуть іти. Багато полонених захоплюють Національна гвардія, Національна поліція", — розповів міністр. Відомство разом із Радою національної безпеки й оборони України створило сайт "Окупант", на якому полонених російських військових можуть ідентифікувати їхні родичі.

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Ще раніше подібний сайт запустили айтішники-волонтери. Вони розповідають, що інформацію збирають із відкритих джерел. Оновлюють її 24 години сім днів на тиждень. Нині на ресурсі вже близько 300 упізнаних полонених і ще сто тих, кого поки що ідентифікувати не вдалося. Крім того, на ньому зібрано базу тіл, особистих речей і документів загиблих солдатів РФ.

"Після початку війни ми побачили, що почала з'являтися інформація про взятих у полон російських солдатів, але вона була не систематизована. Тому ми вирішили об'єднати її на одному сайті", – каже один із розробників сайту Богдан.

"Також ми розуміли, що безліч українських ресурсів у РФ зараз заблоковані — там залізна інформаційна завіса. Багато сімей, чиї сини, чоловіки, брати служать в армії, не знають, куди вони зникли. Люди поїхали нібито на навчання, і не виходять на зв'язок. При цьому війну в Україні росіяни вважають фейком. І скільки їм не розповідай про реальну ситуацію, розуміння немає. Тому якщо слова не доходять, треба показати факти — втрати. Фото мертвого сина — це вже не фейк, а доказ, що йдуть реальні бойові дії. Інформування – це перше наше завдання. Друге – продемонструвати, що українці – не фашисти, наша влада готова віддавати тіла загиблих і полонених".

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Розробники сайту знають про існування подібного ресурсу від РНБО, але кажуть, що кілька каналів для зв'язку – краще, тим більше, можливо, громадяни РФ більше довірятимуть неофіційним ініціативам, а приватним. "Ми не коментуємо інформацію, даємо лише факти", – каже Богдан.

Пошук полонених. Обхідні шляхи

Нюанс у тому, що з недавніх пір у Росії був суттєво обмежений доступ до соціальних мереж, а також українських сайтів. Але айтішники розповідають, як користувачі з території РФ можуть знайти обхідні шляхи для отримання необхідної інформації.

Наприклад, можна завантажити на телефоні з Google Playmarket програму для з'єднання VPN (Lantern, Aloha Браузер, Delta VPN, WireGuard VPN). Після цього можна буде заходити і на спеціалізовані сайти, які публікують фото та відео затриманих і вбитих військових РФ, і читати телеграм-канали (зокрема, "Шукай своїх"). А за необхідності – звертатися за вказаними телефонами в будь-яких доступних месенджерах.

За словами радника голови МВС Антона Геращенка, російських військовополонених зможуть віддавати їхнім матерям, якщо ті приїдуть за ними до Києва.

Табори для військовополонених

Поки рідні лише починають шукати своїх солдатів, Україна думає, де утримувати сотні полонених. У Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що їх звозитимуть на одне місце. Яке – вирішує Міністерство юстиції.

"Уже є окремий наказ, який визначає порядок розміщення полонених, – каже Віталій Хекало, юрист-міжнародник. – Спочатку для них виділяються якісь приміщення чи окремі корпуси в пенітенціарних установах, а потім створюватиметься одна спеціальна".

[ + – ] Полонені військові РФ у Житомирському військовому шпиталі, 3 березня 2022 р. Фото: УНІАН

Він пояснює, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції, якщо військовослужбовців противника беруть у полон, то для них, дійсно, мають бути визначені спеціальні місця, де їх утримуватимуть до моменту проведення обміну.

"Такі місця мають бути з відповідними умовами. Там заборонено до полонених застосовувати фізичну силу, тортури, – каже Хекало. – При цьому їх можуть опитувати на камеру, щоб встановити інформацію: хто вони, звідки, звання, підрозділ, завдання. Якщо з'ясується, що військовослужбовець не просто рухався в колоні та сам здався в полон, а причетний до воєнних злочинів, тоді щодо нього відкриють кримінальне провадження. І тоді вже його можуть помістити в слідчий ізолятор. Але окремо від громадян України, щоб уникнути конфліктів".

При цьому військовополонених солдатів можна залучати до робіт, що Україна й планує робити, не порушуючи Женевську конвенцію.