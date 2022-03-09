Росія вперше визнала участь солдатів-строковиків на війні в Україні, — Міноборони РФ

Представник ЗС РФ не пояснив, яким чином російські солдати строковї служби опинилися в Україні, але повідомив, що всіх "строковиків" уже відправили назад у Росію.

Представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков уперше з моменту початку військового вторгнення визнав наявність у лавах ЗС РФ солдатів-строковиків. За його словами, це виявилося після того, як кілька російських солдатів були захоплені в полон українськими військовими внаслідок "нападу диверсійної групи", повідомляє російський "Інтерфакс".

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"На жаль, виявилося кілька фактів присутності військовослужбовців строкової служби в частинах російських Збройних сил, які беруть участь у проведенні спеціальної військової операції на території України", — заявив Конашенков.

Генерал-майор пояснив, що один із російських підрозділів, у завдання якого входило тилове забезпечення наступальних військ, зазнало нібито нападу диверсійної групи "нацбатальйону". В результаті низка військовослужбовців, у тому числі й солдати строкової служби, потрапила в полон.

Конашенков додав, що зараз вживають "вичерпних заходів щодо недопущення направлення військовослужбовців строкової служби в райони бойових дій". А всі солдати-строковики, які потрапили в зону бойових дій в Україні, вже відправлені до Росії.

Зазначимо, що той же генерал-майор Конашенков 28 лютого заявляв, що у "військовій спецоперації" в Україні беруть участь виключно офіцери та військовослужбовці за контрактом Збройних сил РФ. Про це також говорив президент Росії Володимир Путін. За його словами, у бойових діях в Україні беруть участь лише професійні військові, виключивши в майбутньому участь призовників і резервістів ЗС РФ.

"Призовників немає жодного, і ми не плануємо це робити", — заявив Путін.

Сьогодні речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що перед проведенням "спецоперації" за вказівкою Путіна до всіх командирів підрозділів Збройних сил було доведено вказівку: категорично виключити залучення військовослужбовців строкової служби для виконання будь-яких завдань на території України. Тепер за дорученням президента РФ іде пошук винних у цьому інциденті.

Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що в Україні зараз перебуває багато російських полонених. Для того, щоб родичі військовополонених могли їх ідентифікувати, МВС спільно з РНБО створило сайт "Окупант".

За словами першого заступника міністра МВС Євгена Єніна, російські військові, які потрапили в полон, будуть відправлені на роботи з відновлення української економіки. Він повідомив, що ставлення до полонених в Україні таке, як того потребує міжнародне гуманітарне право.