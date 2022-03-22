Російський солдат здав ЗСУ свій танк за винагороду, — радник голови МВС

Після закінчення війни росіянин зможе отримати 10 тис. доларів та українське громадянство, а поки що перебуває у комфортних умовах, із холодильником, телевізором, кухнею і душем.

Російський солдат здав українським захисникам танк за винагороду, — повідомив радник голови МВС України Віктор Андрусів.

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"Є новини, які показують остаточний злам російської армії", — прокоментував Андрусів.

Уже кілька тижнів у Національній поліції ідентифікували телефони, якими користуються росіяни. Це українські номери. На ці телефони українські спецслужби регулярно надсилають смс, де сказано, як здатися в полон і здати техніку.

Кілька днів тому нам зателефонував "Міша". Ми передали інформацію про нього в ГУР МО. Йому визначили місце, куди їхати. Він під'їхав. З дрона переконалися, що він один, і засідки немає. Після цього спецназівці його затримали.

З'ясувалося, що з екіпажу танка росіянин залишився сам, решта втекли додому. Сенсу воювати він не бачив. Додому повернутися не міг, бо командир сказав, що розстріляє та спише на бойові втрати. Михайло розповів, що продуктів харчування практично не залишилося, управління військами хаотичне та практично відсутнє. Деморалізація колосальна.

Полонений отримав дуже комфортні умови утримання. Він також отримає $10 тисяч після закінчення війни та можливість подати документи на здобуття українського громадянства. До закінчення війни він проживатиме в комфортних умовах із телевізором, телефоном, кухнею та душем.

Раніше Фокус повідомляв, що деякі військовополонені з РФ не мають наміру повертатися додому після закінчення війни. Російський підполковник, якого взяли в полон військові ЗСУ, носив спідню білизну української армії.