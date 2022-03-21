Украинские военные захватили командирскую модификацию танка Т-80 ВС РФ (видео)

На всю российскую армию таких модификаций танка есть всего несколько штук. В Украине уже потеряно две единицы.

Бойцы Вооруженных сил Украины захватили редкую модификацию танка ВС РФ — командирский Т-80УК. Об этом сообщает Милитарный.

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Украинские военные захватили танк неповрежденным. Армия РФ имеет несколько танков подобной модификации. И уже два из них были потеряны в Украине. Все Т-80УК находятся на вооружении 4-й танковой Кантемировской дивизии, которая считается элитной в ВС РФ.

Предназначение танка — обеспечение управления танковыми подразделениями, а также связь с высшим командованием. Для этого на танк установили дополнительные радиостанции и навигационную аппаратуру.

Т-80УК приняли на вооружение в начале 1990-х годов. На него установили тепловизор "Агава-2", датчик параметров атмосферы и систему активной защиты от высокоточного оружия "Штора-1".

Как пишет Defense Express, ранее именно Т-80УК были замечены на российско-белорусских учениях "Запад-2021".

Напомним, 15 марта украинские военные захватили редкую модификацию САУ "Хоста". В тот же день десантники ВСУ захватили под Николаевом российскую артиллерию.