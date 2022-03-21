Українські військові захопили командирську модифікацію танка Т-80 ЗС РФ (відео)

На всю російську армію таких модифікацій танка є лише кілька екземплярів. В Україні вже втрачено дві одиниці.

Бійці Збройних сил України захопили рідкісну модифікацію танка ЗС РФ — командирський Т-80УК. Про це повідомляє Мілітарний.

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Українські військові захопили танк непошкодженим. Армія РФ має кілька танків подібної модифікації. І вже два з них було втрачено в Україні. Усі Т-80УК знаходяться на озброєнні 4-ї танкової Кантемирівської дивізії, яка вважається елітною в ЗС РФ.

Призначення танка — забезпечення управління танковими підрозділами, і навіть зв'язок із вищим командуванням. Для цього на танк встановили додаткові радіостанції та навігаційну апаратуру.

Т-80УК взяли на озброєння на початку 1990-х років. На нього встановили тепловізор "Агава-2", датчик параметрів атмосфери та систему активного захисту від високоточної зброї "Штора-1".

Як пише Defense Express, раніше саме Т-80УК було помічено на російсько-білоруських навчаннях "Захід-2021".

Нагадаємо, 15 березня українські військові захопили рідкісну модифікацію САУ "Хоста". Того ж дня десантники ЗСУ захопили під Миколаєвом російську артилерію.