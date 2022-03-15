Українські військові захопили рідкісну модифікацію САУ "Хоста" (фото)

Загалом в армії РФ знаходиться приблизно 50 таких самохідних артустановок. Вони випускалися до 2008 року.

Українські військові під час бою з російським агресором захопили самохідну артилерійську установку 2С34 "Хоста". Про це повідомляє Мілітарний.

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У соціальних мережах з'явилося фото українських військових на захопленій САУ Збройних Сил Росії. Судячи із зображення, техніка була сфотографована не відразу після бою. На борту артустановки видно напис "російський САУ — на*уй".

[ + – ] САУ "Хоста"

САУ "Хоста" — це глибока модифікація САУ 2С1 "Гвоздика". Калібр зброї — 120 мм. Артустановка отримала низку компонентів від інших розробок на кшталт "Нона-СВК" і "Відень".

Серійно випускалася для армії РФ із 2003 по 2008 роки. За ці роки було випущено приблизно 50 одиниць. Основне призначення САУ — задушення живої сили, артилерійських і мінометних батарей, ракетних установок, броньованих цілей, вогневих засобів і пунктів управління. Максимальна дальність стрільби — 14 км.

Вказується, що бронетехніку знайшли сили територіальної оборони. Вона була кинута російськими військовими разом із танками Т-80У.

Нагадаємо, українські військові під Миколаєвом захопили гармати Д-30.

14 березня бійці "Азова" показали знищення російської техніки в Маріуполі.