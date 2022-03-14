Броньовики та БТРи: захисники Маріуполя показали знищення техніки ЗС РФ (відео)

За добу бійцям "Азова" вдалося знищити кілька БТРів, броньовиків, а також російський спецназ із ГРУ.

Бійці "Азова" спільно з ЗСУ й теробороною продовжують відстоювати рубежі Маріуполя. Минулої доби військовим вдалося знищити низку техніки ЗС РФ, а також спецназ ГРУ. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Азов — Маріуполь".

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Вказується, що бійці спецбатальйону знищили 1 "Тайфун", 4 БТРи ворога, а також дві бронемашини "Рись". Також заявляється про знищення 17 членів Головного розвідувального управління РФ і великої кількості російської піхоти.

"Бої за український Маріуполь продовжуються, незважаючи на те, що місто перебуває в оточенні. Захисники міста продовжують битву за кожного городянина, незважаючи на те, що ворог намагається захопити місто", — наголошують у публікації.

Також військові опублікували відео вуличних боїв у Маріуполі, на яких зафіксовано знищення ворожої техніки.

Нагадаємо, у МВС заявили, що зелений коридор до Маріуполя блокують за особистою вказівкою Путіна. Також 14 березня повідомлялося, що українські військові пішли в контрнаступ у Маріуполі та під Ізюмом.