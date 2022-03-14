Українська армія пішла в контрнаступ під Ізюмом та в Маріуполі (відео)

За даними МВС, частини ЗСУ змусили відступити ворога в трьох населених пунктах поблизу Ізюма, а Нацгвардія атакувала ЗС РФ у боях за Маріуполь.

Збройні сили України, що обороняють Ізюм (Харківська область), пішли в контрнаступ. Про це заявив радник міністра МВС Вадим Денисенко в ефірі Фактів.

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Ситуація в Ізюмі

За словами Денисенка, в Харкові вночі було чутно вибухи — це працювала українська артилерія. Нині місто Ізюм є одним із ключових напрямків для окупантів. Дорога з Ізюма веде на Донбас.

За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок наступальних дій української армії ворог був змушений відступити в районі Топольського, Шпаківки та Донецького.

[ + – ] Ворог відступив на південь від Ізюму

Проросійський телеграм-канал Readovka пише, що в Ізюмі, як і раніше, точаться бої в південній частині міста. ЗСУ підірвали мости через Сіверський Донець, а також закріпилися річкою.

Повідомляють, що нижче Ізюма ЗС РФ налагодили понтони, через які через два дні вдалося переправитися.

"У боях за Ізюм довелося проривати серйозну оборону, організовану ЗСУ", — пишуть в каналі.

Бої за Маріуполь

"У Маріуполі в одному з локальних боїв вдалося дещо відкинути росіян та розбити кілька одиниць техніки", — заявив Денисенко.

У зведенні Генштабу вказують, що противник продовжує спроби захопити місто, але вони не увінчалися успіхом.

"Бійці окремого загону спецпризначення Нацгвардії України точними ударами завдали вогневої поразки бронетехніці РФ, знищивши цим живу силу окупантів, а також позбавивши можливості ворога обстрілювати місто і просуватися на підступи з одного з напрямків", — заявили в МВС.

У проросійських телеграм-каналах стверджують, що до штурму Маріуполя приєдналися підрозділи Росгвардії із Чечні.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські військові відмовляються виконувати накази та воювати в Україні.

У ЗМІ заявили, що в Маріуполі померла вагітна дівчина, яка потрапила під обстріл у пологовому будинку. Ненароджена дитина також не вижила.