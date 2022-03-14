У Маріуполі померла вагітна дівчина, яка потрапила під обстріл у пологовому будинку, — журналіст

За словами кореспондентки "Голосу Америки" Асі Доліної, також не вижила ненароджена дитина дівчини, яку першою на ношах виносили зі зруйнованого пологового будинку.

У Маріуполі померла вагітна дівчина, яка постраждала внаслідок авіанальоту військ Росії на пологовий будинок. Цю інформацію оприлюднила журналістка "Голосу Америки" Ася Доліна.

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За її словами, також не вижила ненароджена дитина постраждалої дівчини, яку першою на ношах евакуювали зі зруйнованої будівлі медустанови.

"Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні №3 у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її ненароджена не вижила", — повідомила Ася Долина у своєму Facebook.

Журналістка стверджує, що інформацію про смерть потерпілої вагітної та її ненароджену дитину також підтверджує репортер Євген Малютка, який робив фоторепортаж з місця обстрілу для агентства Associated Press.

Ася Долина нагадала, що інша постраждала вагітна дівчина Маріанна Підгурська ввечері 10 березня успішно народила дівчинку.

[ + – ] У Маріуполі померла вагітна дівчина, яка потрапила під авіаналіт

Нагадаємо, 9 березня російські війська здійснили авіаналіт на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. За попередніми даними, окупанти скинули на медзаклади кілька авіабомб.

10 березня Маріупольська міськрада повідомила, що внаслідок авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку загинули троє людей, зокрема маленька дитина. Різні поранення та травми також отримали 17 людей. Цього ж дня глава МЗС Росії Сергій Лавров підтвердив, що російські війська завдали авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку. Дипломат стверджував, що з медустанов заздалегідь вигнали всіх породіль, а будинки зайняли бійці полку "Азов".

11 березня з'явилася інформація, що Маріанна Подгурська, яка постраждала в результаті авіанальоту, успішно народила дівчинку і з дитиною перебуває під наглядом лікарів.