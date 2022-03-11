Евакуйована з розбомбленого пологового будинку в Маріуполі дівчина народила дитину

Журналістка Ольга Токарюк розповіла, що молода мама та дитина в нормі, але в місті продовжуються безперервні обстріли.

Маріанна — вагітна дівчина, яку вдалося евакуювати з розбомбленого російськими військовими пологового будинку в Маріуполі. Увечері 10 березня їй вдалося народити здорову дівчинку. Про це повідомила журналістка Ольга Токарюк у Twitter.

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За словами журналістки, вона змогла зв'язатися з родичами вагітної Маріанни. Вони повідомили, що дівчина народила о 22:00 10 березня. Їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Однак у Маріуполі дуже холодно, опалення у місті немає, а бомбардування продовжуються.

"Мені повідомила родичка Маріанни — вагітної дівчини з розбомбленої лікарні Маріуполя. Їм вдалося короткочасно зв'язатися з нею по телефону. Учора ввечері о 22:00 Маріанна народила дівчинку! Вони в нормі, але в Маріуполі дуже холодно й бомбардування не припиняються", — написала Ольга Токарюк.

Нагадаємо, 10 березня глава МЗС Росії Сергій Лавров підтвердив, що це російська армія обстріляла пологовий будинок у Маріуполі. Він стверджує, що лікарня, по якій завдали авіаудару, не функціонувала. За його словами, будівля була захоплена бійцями українського батальйону "Азов".

Раніше 9 березня російські військові обстріляли пологовий будинок у Маріуполі. Унаслідок обстрілу лікарні постраждали 17 людей. Також загинуло троє людей, зокрема одна маленька дівчинка.