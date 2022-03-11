Эвакуированная из разбомбленного роддома в Мариуполе девушка родила ребенка

Журналистка Ольга Токарюк рассказала, что молодая мама и ребенок в порядке, но в городе продолжаются непрерывные обстрелы.

Марианна — беременная девушка, которую удалось эвакуировать из разбомбленного российскими военными роддома в Мариуполе. Вечером, 10 марта ей удалось родить здоровою девочку. Об этом сообщила журналистка Ольга Токарюк в Twitter.

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По словам журналистки, она смогла связаться с родственниками беременной Марианны. Они сообщили, что девушка родила в 22:00 вечера 10 марта. Их здоровью ничего не угрожает. Однако в Мариуполе очень холодно, отопления в городе нет, а бомбардировки продолжаются.

"Мне сообщила родственница Марианны — беременной девушки из разбомбленной больницы Мариуполя. Им удалось коротковременно связаться с ней по телефону. Вчера вечером в 22:00 Марианна родила девочку! Они в порядке, но в Мариуполе очень холодно и бомбардировки не прекращаются", — написала Ольга Токарюк.

Напомним, 10 марта глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что это российская армия обстреляла роддом в Мариуполе. Он утверждает, что больница, по которой нанесли авиаудар, не функционировала. По его словам, здание было захвачено бойцами украинского батальона "Азов".

Ранее 9 марта российские военные обстреляли роддом в Мариуполе. В результате обстрела больницы пострадали 17 человек. Также погибло три человека, в том числе одна маленькая девочка.