В Мариуполе скончалась беременная девушка, которая попала под обстрел в роддоме, — журналист
По словам корреспондента "Голоса Америки" Аси Долиной, также не выжил нерожденный ребенок девушки, которую первой на носилках выносили из разрушенного роддома.
В Мариуполе скончалась беременная девушка, которая пострадала в результате авианалета войск России на роддом. Эту информацию обнародовала журналистка "Голоса Америки" Ася Долина.
По ее словам, также не выжил нерожденный ребенок пострадавшей девушки, которую первой на носилках эвакуировали из разрушенного здания медучреждения.
"Первая беременная девушка из видео/фото репортажей с места бомбежки детской больницы №3 в Мариуполе (роддом), та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребенок ее нерожденный не выжил", — сообщила Ася Долина в своем Facebook.
Журналистка утверждает, что информацию о смерти пострадавшей беременной и ее нерожденного ребенка также подтверждает репортер Евгений Малютка, который делал фоторепортаж с места обстрела для агентства Associated Press.
Ася Долина напомнила, что другая пострадавшая беременная девушка Марианна Подгурская вечером 10 марта успешно родила девочку.
Напомним, 9 марта российские войска осуществили авианалет на детскую больницу и роддом в Мариуполе. По предварительным данным, оккупанты сбросили на медучреждения несколько авиабомб.
10 марта Мариупольский горсовет сообщил, что в результате авиаудара по детской больнице и роддому погибли трое человек, в том числе маленький ребенок. Различные ранения и травмы также получили 17 человек. В этот же день глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что российские войска нанесли авиаудар по детской больнице и роддому. Дипломат утверждал, что из медучреждений заранее выгнали всех рожениц, а здания были заняты бойцами полка "Азов".
11 марта появилась информация, что пострадавшая в результате авианалета Марианна Подгурская успешно родила девочку и с ребенком находится под присмотром врачей.