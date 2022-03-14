В Мариуполе скончалась беременная девушка, которая попала под обстрел в роддоме, — журналист

По словам корреспондента "Голоса Америки" Аси Долиной, также не выжил нерожденный ребенок девушки, которую первой на носилках выносили из разрушенного роддома.

В Мариуполе скончалась беременная девушка, которая пострадала в результате авианалета войск России на роддом. Эту информацию обнародовала журналистка "Голоса Америки" Ася Долина.

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По ее словам, также не выжил нерожденный ребенок пострадавшей девушки, которую первой на носилках эвакуировали из разрушенного здания медучреждения.

"Первая беременная девушка из видео/фото репортажей с места бомбежки детской больницы №3 в Мариуполе (роддом), та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребенок ее нерожденный не выжил", — сообщила Ася Долина в своем Facebook.

Журналистка утверждает, что информацию о смерти пострадавшей беременной и ее нерожденного ребенка также подтверждает репортер Евгений Малютка, который делал фоторепортаж с места обстрела для агентства Associated Press.

Ася Долина напомнила, что другая пострадавшая беременная девушка Марианна Подгурская вечером 10 марта успешно родила девочку.

[ + – ] В Мариуполе скончалась беременная девушка, которая попала под авианалет

Напомним, 9 марта российские войска осуществили авианалет на детскую больницу и роддом в Мариуполе. По предварительным данным, оккупанты сбросили на медучреждения несколько авиабомб.

10 марта Мариупольский горсовет сообщил, что в результате авиаудара по детской больнице и роддому погибли трое человек, в том числе маленький ребенок. Различные ранения и травмы также получили 17 человек. В этот же день глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что российские войска нанесли авиаудар по детской больнице и роддому. Дипломат утверждал, что из медучреждений заранее выгнали всех рожениц, а здания были заняты бойцами полка "Азов".

11 марта появилась информация, что пострадавшая в результате авианалета Марианна Подгурская успешно родила девочку и с ребенком находится под присмотром врачей.