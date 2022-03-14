Украинская армия пошла в контрнаступление под Изюмом и в Мариуполе (видео)

По данным МВД, части ВСУ заставили отступить врага в трех населенных пунктах вблизи Изюма, а Нацгвардия атаковала ВС РФ в боях за Мариуполь.

Вооруженные силы Украины, обороняющие Изюм (Харьковская область), пошли в контрнаступление. Об этом заявил советник министра МВД Вадим Денисенко, в эфире Фактов.

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Ситуация в Изюме

По словам Денисенко, в Харькове ночью были слышны взрывы — это работала украинская артиллерия. Ныне город Изюм является одним из ключевых направлений для оккупантов. Дорога с Изюма ведет на Донбасс.

По данным Генштаба ВСУ в результате наступательных действий украинской армии враг был вынужден отступить в районе Топольского, Шпаковки и Донецкого.

[ + – ] Враг отступил к югу от Изюма

Пророссийский телеграм-канал Readovka пишет, что в Изюме по-прежнему точатся бои в южной части города. ВСУ подорвали мосты через Северский Донец, а также закрепились по руслу реки.

Сообщается, что ниже Изюма ВС РФ наладили понтоны, через которые спустя два дня удалось переправиться.

"В боях за Изюм пришлось прорывать серьезную оборону, организованную ВСУ", — пишут в канале.

Бои за Мариуполь

"В Мариуполе в одном из локальных боев удалось несколько отбросить россиян и разбить несколько единиц техники", — заявил Денисенко.

В сводке Генштаба указывают, что противник продолжает попытки захватить город, но его попытки не увенчались успехом.

"Бойцы отдельного отряда спецназначения Нацгвардии Украины точными ударами нанесли огневое поражение бронетехнике РФ, уничтожив тем самым живую силу оккупантов, а также лишивши возможности врага обстреливать город и продвигаться на подступы с одного из направлений", — заявили в МВД.

В пророссийских телеграм-канал утверждают, что к штурму Мариуполя присоединились подразделения Росгвардии из Чечни.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские военные отказываются выполнять приказы и воевать в Украине.

В СМИ заявили, что в Мариуполе скончалась беременная девушка, которая попала под обстрел в роддоме. Нерожденный ребенок также не выжил.